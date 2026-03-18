Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 18 de marzo en Bolivia

Fuente: Red Uno

El mercado paralelo de divisas en Bolivia registró este miércoles 18 de marzo una jornada de movimientos constantes, cerrando la tarde con una ligera tendencia al alza en comparación con las primeras horas del día. De acuerdo con los principales portales de monitoreo informal, el precio de venta del dólar estadounidense mostró un incremento progresivo, consolidando la brecha respecto al tipo de cambio oficial mientras concluye la jornada laboral en las principales ciudades del país.

Según los datos reportados por el portal dolarboliviahoy.com, la divisa inició la mañana a un precio de 9.24 bolivianos para la venta. Tras un ligero ajuste al mediodía que situó la cifra en 9.26, al finalizar la tarde el valor alcanzó los 9.28 bolivianos para la venta y 9.05 para la compra. Este comportamiento refleja una presión sostenida en la demanda de la moneda extranjera en los circuitos no oficiales de comercialización.

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Informe del portal dolarboliviahoy.com.

Por otro lado, la plataforma bolivianblue.net, que realiza un seguimiento de transacciones en tiempo real, mostró cifras con variaciones más estrechas entre la compra y la venta al cierre del día. Tras haber iniciado la jornada con una venta de 9.25 bolivianos y alcanzar un equilibrio de 9.26 al mediodía, el portal fijó su última actualización en 9.28 bolivianos para la venta y 9.29 para la compra, evidenciando una estabilidad relativa en niveles altos durante las últimas horas del día.

Reporte de la plataforma bolivianblue.net

Este escenario de fluctuaciones diarias continúa siendo monitoreado de cerca por diversos sectores económicos que dependen de la moneda extranjera para sus operaciones. Al ser transacciones fuera del sistema financiero regulado, los especialistas recomiendan a la población verificar siempre las fuentes y tomar precauciones ante la volatilidad que caracteriza al mercado informal boliviano en la actualidad.