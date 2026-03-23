El mosquito del chikunguña está en 41 municipios cruceños y la influenza ha tomado 14

El chikunguña está en mesesta desde hace cuatro semanas, y tiene un acumulado de 6.251 casos en lo que va del año. Mientras que la influenza sigue en ascenso, ahora son 1.245 casos en lo que va del año.
Fuente: eldeber.com.bo
Chikunguña se mantiene en meseta
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Si bien la enfermedad de la chikungunya sigue aún en elevada transmisión, se ha estacionado en una meseta, pues es la cuarta semana que los números se mantienen entre 600 y 700 casos. «Esto se debe a que los factores climáticos como la lluvia hacen que todos los criaderos del mosquito transmisor, que tenemos en casa, proliferen nuevamente a llenarse de agua», hizo notar Hurtado.
Esta semana que conlcuyó, se detectaron 638 casos, y n lo que va del año, ya son 6.251 casos positivos. Por esta enfermedad hay más municipios en los que circula la enfermedad, pues son 41 municipios con casos positivos de chikungunya. «Y por ello debemos continuar con las labores de eliminación, destrucción de criaderos y fibrilación para contener rápidamente esta epidemia que aún está azotando de manera brusca, igual que la enfermedad de la influenza en el departamento de Santa», concluyó la autoridad de salud.