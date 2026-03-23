El mosquito del chikunguña está en 41 municipios cruceños y la influenza ha tomado 14

El departamento cruceño continúa en sindemia (cuando al mismo tiempo confluyen más de una epidemia). En lo que respecta a la influenza, se tiene un acumulado de 1.245 contagios, de los cuales 330 se detectaron la última semana epidemiológica. A estas alturas ya hay 14 municipios en los que está circulando el virus, 47 personas internadas y 11 de ellas, por su gravedad, requirieron estar en Unidades de Terapia Intensiva. Los fallecidos son 13 en total, el último de ellos, un soldado del regimiento Boquerón, en Charagua.

El doctor Carlos Hurtado, jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, reconoció que, más insidioso y que complica rápidamente la salud de las personas que la padecen.

Chikunguña se mantiene en meseta

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Si bien la enfermedad de la chikungunya sigue aún en elevada transmisión, se ha estacionado en una meseta, pues es la cuarta semana que los números se mantienen entre 600 y 700 casos. «Esto se debe a que los factores climáticos como la lluvia hacen que todos los criaderos del mosquito transmisor, que tenemos en casa, proliferen nuevamente a llenarse de agua», hizo notar Hurtado.

Esta semana que conlcuyó, se detectaron 638 casos, y n lo que va del año, ya son 6.251 casos positivos. Por esta enfermedad hay más municipios en los que circula la enfermedad, pues son 41 municipios con casos positivos de chikungunya. «Y por ello debemos continuar con las labores de eliminación, destrucción de criaderos y fibrilación para contener rápidamente esta epidemia que aún está azotando de manera brusca, igual que la enfermedad de la influenza en el departamento de Santa», concluyó la autoridad de salud.