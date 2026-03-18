Gobierno reforzará seguridad en Comando de la Policía de Santa Cruz tras captura de Marset

El ministro Marco Antonio Oviedo explicó que la medida busca garantizar la tranquilidad de la población ante la posible reacción de grupos vinculados al crimen organizado

Por Ariel Melgar Cabrera eju.tv





Fuente: eldeber.com.bo

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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció el refuerzo inmediato de la seguridad en el comando departamental de la Policía de Santa Cruz de la Sierra, como parte de las acciones posteriores a la captura del narcotraficante Sebastián Marset y el avance de operativos contra estructuras criminales en el país.

La autoridad explicó que la medida busca garantizar la tranquilidad de la población ante la posible reacción de grupos vinculados al crimen organizado, en medio de una serie de intervenciones que derivaron en múltiples aprehensiones, incluyendo a los integrantes del anillo de seguridad de Marset.

Oviedo reveló que, durante los operativos, se incautaron uniformes de tipo militar, lo que hace presumir que parte de los detenidos integraba un grupo de seguridad ligado al entorno de Marset.

“Estamos hablando de una estructura que operaba con recursos y logística, y que ahora está siendo desarticulada”, señaló.

En ese contexto, confirmó la aprehensión de ciudadanos extranjeros —cinco colombianos y dos ecuatorianos—, quienes actualmente son investigados por su presunta participación en actividades delictivas y posibles acciones violentas.

El ministro adelantó que las investigaciones seguirán su curso con nuevas diligencias, como la apertura de cajas fuertes vinculadas al caso, y reiteró que todos los procedimientos se realizan bajo control del Ministerio Público y con registro documental.

“El objetivo es claro: desmantelar completamente estas estructuras que operaban con impunidad en el país”, concluyó.

El ministro remarcó que estas acciones forman parte de una política estatal orientada a combatir la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo, bajo una línea de “cero tolerancia” a la impunidad.

Asimismo, informó que Bolivia inició una nueva etapa de cooperación con Brasil, tras reuniones con autoridades de ese país, incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Este trabajo conjunto contempla intercambio de inteligencia y ejecución de operativos coordinados para enfrentar redes criminales de carácter transnacional.