¿Por qué Bolivia vs. Irak se juega a las 23:00 hora boliviana?

Este no es un detalle menor; la Verde viene de jugar la semifinal ante Surinam también en Monterrey, pero en un horario vespertino, pero para la gran final, la FIFA optó por el horario nocturno, coincidiendo con la costumbre de grandes eventos en México (mejor iluminación, mayor espectáculo y mejor alcance televisivo). No hay factores climáticos extremos, ni razones políticas; simplemente responde a la logística de la sede elegida y al calendario oficial confirmado por la FIFA.

Fuente: Erbol

La Selección Boliviana disputará esté martes 31 de marzo, la final del repechaje intercontinental ante Irak, cotejo rumbo al Mundial 2026. Un partido único que definirá el último boleto disponible para la Copa del Mundo. El duelo se llevará a cabo en el Estadio BBVA de Monterrey, México, a las 23:00 hora boliviana (11:00 p.m.), un horario atípico que ha generado sorpresa en los hinchas nacionales.

La razón principal es el escenario y el horario local elegido por la FIFA.

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El repechaje se organiza en territorio mexicano como sede neutral. El Estadio BBVA (casa de los Rayados de Monterrey), es el escenario oficial de toda la fase final del playoff. La FIFA programó el partido para las 21:00 hora de México (hora central), un horario estelar nocturno que favorece la asistencia de público local, la logística del estadio y la transmisión internacional en prime time para varias regiones de América y Estados Unidos.

Bolivia se encuentra en la zona horaria UTC-4 (hora oficial boliviana), mientras que Monterrey opera en horario central mexicano (generalmente dos horas menos). Por eso, las 21:00 de México equivalen exactamente a las 23:00, en Bolivia. El partido terminará cerca de la 1:00 a.m. del miércoles 1 de abril, lo que explica por qué varios medios bolivianos lo han calificado como un “horario extraño”, para los aficionados.

En el contexto de buscar una explicación, Álex Cabo, periodista deportivo, entiende que la hora del partido va relacionado a la geopolítica pura y mercado de audiencia.

«Es geopolítica pura y mercado. Irak tiene casi 50 millones de habitantes, lo cual es mucha audiencia para la TV que el negocio del fútbol no quiere dejar de lado. El partido se juega a las 6:00 am de Irak, el día 1 de abril. En una horario más témpano las audiencias de TV serían mucho menos competitivas en el país asiático», indicó Cabo.

Este no es un detalle menor; la Verde viene de jugar la semifinal ante Surinam también en Monterrey, pero en un horario vespertino, pero para la gran final, la FIFA optó por el horario nocturno, coincidiendo con la costumbre de grandes eventos en México (mejor iluminación, mayor espectáculo y mejor alcance televisivo). No hay factores climáticos extremos, ni razones políticas; simplemente responde a la logística de la sede elegida y al calendario oficial confirmado por la FIFA.

En resumen, las 23:00, hora boliviana no responden a una decisión caprichosa, ni a un pedido de la Selección; si no que es el resultado directo de jugar en México a las 21:00, locales. La Verde tendrá que adaptarse a este turno nocturno para el partido más importante de las últimas tres décadas. El sueño mundialista está a 90 minutos, aunque sea a medianoche.