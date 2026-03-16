Tarija: Gobernación advierte limitaciones económicas para atender emergencia en O’Connor

Mientras se agilizan los trámites administrativos, equipos técnicos trabajan en restablecer el acceso a comunidades que quedaron incomunicadas por los daños en la red departamental.

Fuente: El País

La Gobernación de Tarija aguarda la declaratoria de emergencia del Gobierno Municipal de Entre Ríos para poder emitir el correspondiente decreto de emergencia departamental; sin embargo, desde la administración departamental advierten que actualmente existen limitaciones económicas para atender de manera integral la emergencia provocada por las intensas lluvias.

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El vocero de la Gobernación, Carlos Baldiviezo, informó que mientras se cumplen los procedimientos administrativos, la semana pasada se desplegaron equipos para coadyuvar en la atención de la emergencia en la provincia O’Connor.

Explicó que actualmente el trabajo está enfocado en restablecer el acceso vial en los tramos que corresponden a la red departamental, varios de los cuales quedaron seriamente dañados tras las precipitaciones registradas en los últimos días.

Baldiviezo señaló que la Gobernación ya recibió hace semanas la declaratoria de emergencia del municipio de Yunchará, pero aún se encuentra a la espera del documento oficial del municipio de Entre Ríos, afectado por las recientes lluvias. Indicó que la normativa exige contar con al menos dos declaratorias municipales para emitir el decreto de emergencia departamental.

El vocero manifestó que una de las principales problemáticas en la provincia O’Connor está relacionada con la infraestructura caminera, ya que varios caminos resultaron dañados y numerosas comunidades quedaron incomunicadas.

“Las declaratorias de emergencia lo que hacen es habilitar recursos que se puedan invertir en la zona de desastre. En el caso del Gobierno Departamental, nuestro gobernador ya lo adelantaba: nos vemos imposibilitados económicamente debido a la crisis que se tiene, entonces hay que recurrir al Gobierno Nacional”, explicó.

Baldiviezo afirmó que, mientras se agilizan los trámites técnicos y administrativos, el municipio, la Gobernación e incluso instancias del Gobierno Nacional ya han intervenido con acciones de apoyo para asistir a las comunidades afectadas.

Según los reportes preliminares, al menos el 90% de las comunidades del municipio de Entre Ríos resultaron afectadas por las lluvias, situación que mantiene en alerta a las autoridades locales y departamentales.

Según el informe técnico del Municipio de Entre Ríos, se tiene que los daños alcanzan 282 kilómetros de caminos vecinales, 63 sistemas de agua potable, cinco viviendas destruidas y pérdidas agrícolas que superan los 24,7 millones de bolivianos.