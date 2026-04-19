Aprehenden a un hombre en flagrancia acusado de abusar de una adolescente con discapacidad; investigaciones sugieren hasta 25 víctimas menores de edad

La mujer detalló que, mediante el perfil falso femenino, el sujeto contactó a su sobrina por Instagram, se hicieron “amigas” y luego le ofreció mil bolivianos a cambio de una relación sentimental y sexual.

eju.tv / Video: Red Gigavisión

En Santa Cruz, una madre de familia denunció la captura de un hombre vinculado a un caso de manipulación y presunto abuso contra una escolar adolescente de 16 años con discapacidad leve. La familia descubrió el hecho al notar que la joven ocultaba su celular y al revisarlo, hallaron que el sospechoso utilizaba dos cuentas de WhatsApp: una con perfil falso de mujer llamada «Michelle» y otra con el alias «El Pablo». Las investigaciones preliminares indican que podría haber hasta 25 víctimas menores de edad.

“Él lo manipulaba y no nos quería mostrar, pero hemos llegado a un acuerdo con ella que nos muestra y hemos podido identificar que esta persona que está detenida había sabido utilizar dos WhatsApp en celular, uno con una imagen de mujer que se llamaba ‘Michelle’ y el otro que lo denominaba ‘el Pablo’, que no es ni siquiera su nombre que él tiene”, explicó.

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La mujer detalló que, mediante el perfil falso femenino, el sujeto contactó a su sobrina por Instagram, se hicieron “amigas” y luego le ofreció mil bolivianos a cambio de una relación sentimental y sexual.

Ante la gravedad de la situación, la familia decidió hacerse pasar por la adolescente para tender una trampa al depredador. “Hemos tratado de hacernos pasar con ella y hacer el contacto con él, y sinceramente es una persona que yo pienso que está enferma, porque al tener el contacto nos pidió una ropa íntima, en este caso de mi sobrina y que le podíamos llevar en una bolsa y dejar en su casa”, relató la tía.

La captura se produjo alrededor de las 22:00, cuando el hombre salió de su casa, recogió la bolsa y fue interceptado por los familiares, quienes llamaron a la Policía. Según las investigaciones, el individuo mantenía contacto con entre 20 y 25 niñas, a quienes pedía y enviaba fotografías íntimas. “Pedía a las niñas mandar fotos íntimas de su persona y también él mandaba fotos íntimas de él, o sea, andaba acosándolas”, agregó la denunciante.

Un análisis psicológico realizado a la víctima indica que el modus operandi del agresor, primero hacerse pasar por una mujer para ganar confianza y luego ofrecer dinero a cambio de relaciones, sugiere rasgos de pedofilia o psicopatía. El aprehendido será presentado ante un juez este lunes, mientras la Fiscalía investiga para identificar a las otras posibles víctimas y determinar el alcance de la red de acoso.