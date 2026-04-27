Aurora derrota a San Antonio y triunfa por primera vez

La racha de empates se acabó para el equipo celeste de Cochabamba. El resultado fue un 3 a 1. Con este resultado terminó la cuarta jornada del torneo “todos contra todos” de la División Profesional.

Grito de gol de Erwin Junior Sánchez, autor del segundo. Foto: APG

Fuente: Brújula Digital

Aurora cerró una racha de empates gracias a su primer triunfo en la Liga 2026, este lunes frente a San Antonio por 3 a 1, en partido jugado en el estadio Félix Capriles de Cochabamba al completarse la cuarta jornada del torneo “todos contra todos” de la División Profesional.

En las tres primeras fechas Aurora solo había igualado: con Real Potosí (0-0) en la Villa Imperial, frente a Always Ready (1-1) en Cochabamba y contra Gualberto Villarroel San José (1-1) en Oruro. Necesitaba ganar, lo que finalmente ocurrió delante de su público en este duelo entre equipos vallunos.

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El celeste empezó muy bien. Antes de la media hora hizo dos goles y esa efectividad fue determinante para asegurar los tres puntos.

El Sub-20 Sebastián Viviani abrió el score a los 12 minutos. San Antonio quedó sorprendido y le costó reponerse.

El segundo llegó a los 25’, fue mediante un remate de Erwin Junior Sánchez. El gol tardó en ser convalidado porque fue a revisión en el VAR, debido a una presunta influencia en posición adelantada de Michael Rangel. El árbitro Ramiro Ticona sacó su interpretación, volvió a la cancha y lo dio por válido.

Con esa buena diferencia (2-0) se fueron al descanso. Al volver desmejoró un poco el juego de Aurora; por el contrario, San Antonio se animó un poco más e hizo el tanto del descuento a los 53’ a través de Ramiro Ballivián.

El 2 a 1 dejaba el resultado abierto, era cuestión de que San Antonio se anime a ir en busca del empate, pero no tuvo respuestas favorables de mitad de cancha para adelante.

En cambio, a Aurora le favoreció el ingreso de Jhon Araujo, un hombre que con su velocidad y habilidad empezó a crear problemas a la defensa contraria.

A los 71 minutos, Araujo entró al área y encaró a dos defensores, uno de ellos le cometió falta penal, cobrada por Ticona.

Rodrigo Ramallo se hizo cargo de ejecutar desde los 12 pasos, engañó al portero Luca Giossa y puso el 3 a 1 definitivo.

Cumplida la cuarta jornada de la Liga, Aurora llegó a 5 puntos; San Antonio se quedó con 6, ambos en la mitad de la tabla. Always Ready y The Strongest, cada uno con 10, son los líderes.