Cabildo promovido por el senador Condori y la CSUTCB da plazo de 15 días para la atención de sus demandas

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El cabildo de la pasada jornada en El Alto. Foto: Erbol

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Cabildo en El Alto concluye con un plazo de 15 días para Rodrigo Paz, desorden y quejas de los asistentes. Condori busca generar conflictos y vulnerar el Estado de Derecho. Pueblos indígenas de Pando marchan hacia La Paz en rechazo a la Ley 157. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Cabildo en El Alto concluye con un plazo de 15 días para Rodrigo Paz, desorden y quejas de los asistentes

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El cabildo convocado por el senador suplente Nilton Condori y luego por la Csutcb concluyó la tarde de este sábado con una veintena de resoluciones que incluyen un plazo de 15 días para que el jefe de Estado atienda sus demandas, bajo advertencia de que, si no lo hace, deberán renunciar las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo. La multitudinaria concentración se reunió en inmediaciones de la estación de la Línea Roja de Mi Teleférico, en El Alto, bajo la conducción de dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y en medio de un desorden en relación a los puntos que finalmente se aprobaron y que fueron más allá de la agenda anunciada, referida a la solicitud de rebaja de los salarios de los legisladores y la eliminación de las rentas vitalicias de los expresidentes. Una de las conclusiones aprobadas definió la eliminación de los legisladores suplentes “porque representan un gasto innecesario para el país”.

– Condori busca generar conflictos y vulnerar el Estado de Derecho

Luego que el senador Nilton Condori afirmó que en el país debe tener lugar una revolución, ya sea por la vía democrática institucional, o mediante un derramamiento de sangre, el presidente de la Cámara Alta, Diego Ávila, calificó al polémico legislador como una persona extraviada que, al no saber lo que quiere, busca generar conflictos y atentar contra el Estado de Derecho. Ayer, en declaraciones a la prensa, Condori había señalado que, para el país no existe otro camino que el estallido de una revolución, ya sea democrática o a través del derramamiento de sangre, siendo esta la única forma para terminar con la vieja clase política y una élite ociosa que se resiste a dejar el poder. En criterio del titular del Senado, las manifestaciones de Condori deben entenderse como las de una persona que no participa de alguna actividad parlamentaria y dedica mayor tiempo a actividades externas a la ALP. “Creemos que es una persona que está extraviada”, apunto.

– Cívicos piden al TED cruceño y al TSE información legalizada sobre presuntas irregularidades en San Ignacio de Velasco

El Comité Cívico envió cartas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Tribunal Electoral Departamental (TED) solicitando información legalizada sobre lo ocurrido con un candidato a la Alcaldía de San Ignacio. “Hemos decidido, que tanto el presidente del TSE como el presidente del TED Santa Cruz, que entreguen de manera legalizada copias de todo lo que ellos nos han entregado”, manifestó Stello Cochamanidis, presidente cívico. El presidente cívico agregó que días atrás el TED de Santa Cruz entregó información sobre correos citando a personas en Santa Cruz y del TSE sobre presuntas irregularidades en la inhabilitación de un candidato. Cabe recordar que, tras los comicios del 19 de marzo, cívicos de San Ignacio de Velasco denunciaron que un candidato municipal había sido inhabilitado de manera irregular. El jueves, el TED difundió un comunicado señalando que la sustitución de un candidato fue realizada fuera de tiempo.

– Salinas contradice a Irán y ratifica que acuerdo de 2023 tenía carácter militar

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, rechazó la versión de la Embajada de Irán sobre el documento bilateral firmado en 2023. Sostuvo que se trató de un “acuerdo militar” con carácter vinculante, el cual fue anulado por la actual administración el 3 de diciembre de 2025. La autoridad aseguró que, a diferencia de lo señalado por la legación diplomática iraní —que calificó el documento como un “acta de negociación” sin obligatoriedad—, el convenio establecía compromisos concretos. “El artículo 6 habla de solución de controversias. Si no hubiera obligatoriedad, no deberían existir controversias”, afirmó Salinas. El jueves, la representación iraní indicó que el instrumento suscrito correspondía al nivel más básico de relacionamiento entre Estados y que no constituía un acuerdo de cooperación militar. Sin embargo, el ministro puso en duda esa interpretación y defendió que el contenido del documento evidenciaba una intención clara de cooperación en materia de defensa.

– Pueblos indígenas de Pando marchan hacia La Paz en rechazo a la Ley 157

Una marcha de indígenas y campesinos de Pando cumplió el sábado su cuarto día de movilización rumbo a La Paz, en rechazo a la Ley 157, que autoriza la conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad, medida que, según los movilizados, afectaría el acceso y control de tierras en sus comunidades. La movilización se inició el pasado miércoles con cerca de un centenar de participantes y, a medida que avanzó por carreteras del departamento, se fueron sumando afiliados a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y miembros de pueblos indígenas. La norma fue promulgada el 8 de abril por el presidente Rodrigo Paz y faculta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a cambiar la categoría de tierras tituladas como pequeña propiedad a mediana propiedad, lo que las convierte en susceptibles de comercialización, acceso a crédito y embargo. La promulgación se realizó en Santa Cruz.

– Justicia concede tutela para que YPFB y el Gobierno garanticen gasolina de calidad y reparen daños provocados, según senador

El senador del PDC, Wilder Veliz, señaló que la Justicia concedió tutela a la acción popular interpuesta contra las autoridades de Hidrocarburos por la ‘mala’ calidad del combustible. “El día de ayer (jueves) se ha llevado (a cabo) la audiencia, donde la sala constitucional segunda de la ciudad de El Alto nos ha concedido la tutela y ha establecido plazos”, explicó el parlamentario. Veliz señala que los accionados que son el ministro de Hidrocarburos, la presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) tienen plazos establecidos para emitir informes tanto a la sala constitucional y resarcir los daños ocasionados. “Esta sala constitucional ha determinado que en un plazo de 10 días hábiles, los demandados, de manera coordinada, aprueben o implementen un plan integral de contingencia, reparación, y prevención en la adquisición de gasolina y protección de los derechos de la población”, detalló.

– Concejo de Caranavi aprueba ley de “cero actividad y contaminación minera”

El Concejo Municipal de Caranavi sancionó una ley municipal que declara “cero actividad y contaminación minera” en ese territorio del norte paceño, según un reporte de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA). El objetivo de la norma es fortalecer las potencialidades y la vocación productiva del municipio y frenar el avance de la explotación minera extractivista. La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Agua del ente legislativo Celestina Ticona explicó que la normativa, aprobada este 8 de abril, se trabajó en consenso con las organizaciones de base y el propio alcalde Eustaquio Huiza. “Era muy importante para nuestra provincia, que es zona productiva y ecológica, que seamos libres de contaminación minera porque somos zonas productoras ricas, de aguas y cuencas ecológicas, con zonas turísticas. Por eso, esta ley era muy importante para nuestro territorio”, dijo la autoridad de acuerdo con información publicada en la página del Concejo Municipal.

– Dan detención domiciliaria a exinterventor de Epsas por daño de Bs 14,3 millones

La vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Rosmery Pabón, otorgó detención domiciliaria al exinterventor de Epsas, Bladimir Iraízos, procesado por un presunto daño económico de Bs 14,3 millones en el marco del caso Epsas en La Paz. La resolución, emitida el 3 de marzo durante una audiencia de apelación, dejó sin efecto la determinación del juez Elmer Laura, del Juzgado 12 Anticorrupción, quien en febrero había dictado seis meses de detención preventiva al considerar que existían riesgos de fuga e indicios de responsabilidad. En su fallo, la vocal Pabón dispuso que Iraízos cumpla detención domiciliaria y presente dos garantes solventes, quienes deberán asegurar su comparecencia ante la autoridad judicial. Además, se le prohibió tomar contacto con testigos y acercarse a oficinas de Epsas. El caso se remonta a junio de 2021, a raíz de presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato con la empresa peruana La Llave SA.

– “Recurso humano formado, según la necesidad”: Paz plantea modelo educativo 50/50 con currícula regional

Durante la reunión con alcaldes electos desarrollada en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, el presidente Rodrigo Paz planteó un modelo educativo “50/50”, mediante el cual el Gobierno central defina el 50% de la currícula escolar y el otro 50% sea elaborado por cada departamento de acuerdo con su vocación productiva. “Buscamos un 50/50 en la educación donde el Gobierno Central defina las líneas generales, pero que cada departamento debata internamente su propia currícula”, manifestó la autoridad. Paz explicó que la propuesta busca adecuar la formación escolar a las necesidades económicas de cada región y generar mayores oportunidades de desarrollo local. “Queremos generar en las escuelas un recurso humano formado y preparado para lo que su región necesite, ya sea agroindustria, turismo o comercio”, sostuvo. Asimismo, indicó que cada departamento tendrá la facultad de definir el perfil formativo de sus estudiantes.

– Felcn asesta certero golpe al narcotráfico al destruir 37 fábricas y secuestrar gran cantidad de droga

La pasada jornada, en distintos puntos del territorio nacional, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó operativos en el marco de la «Operación 200 por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro», con un resultado contundente al secuestrar más de 550 kilos de droga, destruir 37 fábricas de cocaína, aprehender a seis personas e incautar armas, vehículos, inmuebles y sustancias químicas, en acciones dirigidas a desarticular las estructuras criminales. La fuerza antidrogas desplegó operativos simultáneos en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, con logros que impactan directamente en los diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico, desde la producción hasta la comercialización, señala el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, quien afirma que el resultado de esas intervenciones es «producto del trabajo coordinado de las unidades especializadas de la Felcn en distintos puntos del país».