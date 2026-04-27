Con apoyo de Naciones Unidas, Bolivia impulsa su desarrollo portuario para fortalecer el comercio exterior

La iniciativa busca ordenar y regular de manera eficiente la actividad portuaria nacional, fomentar la inversión para el establecimiento de nuevas infraestructuras portuarias y optimizar el uso de hidrovías para el comercio exterior

Por: eju.tv

Con el objetivo estratégico de modernizar el sistema portuario y fortalecer la competitividad de Bolivia en el comercio exterior, la Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y de Marina Mercante (DGIMFLMM) gestionó la visita oficial de expertos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), para brindar asistencia técnica.

La UNCTAD es un organismo de la ONU creado en 1964 para promover el comercio, la inversión y el desarrollo sostenible de los países en desarrollo. Los expertos de esta entidad visitaron el país del 13 al 17 de abril.

«Bajo la coordinación del Ministerio de Defensa, se recibió a los especialistas españoles Vicente Jiménez Fernández y José Manuel Del Arco, consultores de la UNCTAD con amplia trayectoria internacional, el propósito central de esta misión es brindar asistencia técnica para la elaboración de la propuesta del Plan de Desarrollo Portuario», informó la dirección gubernamental.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Objetivos

La iniciativa busca ordenar y regular de manera eficiente la actividad portuaria nacional, fomentar la inversión para el establecimiento de nuevas infraestructuras portuarias y optimizar el uso de hidrovías y espacios acuáticos navegables para el comercio exterior boliviano.

Durante las jornadas técnicas, la delegación internacional mediante reuniones con actores clave del sector público y privado, recibió información sobre las competencias y alcance técnico de cada entidad relacionada con la actividad portuaria, para proyectar un plan.

Participaron representantes del Viceministerio de Relaciones Exteriores y el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, que dependen de la Cancillería.

De parte del Ministerio de Obras Públicas asistió personal del Viceministerio de Transportes; en representación del Ministerio de Desarrollo Productivo asistió el Viceministerio de Comercio y Logística Interna; del Ministerio de Planificación, el Viceministerio de Planificación de Planificación y Coordinación, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y el Viceministerio de Medio Ambiente.

Además, participaron la Aduana, la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz y Puertos Internacionales.

«Las reuniones efectuadas permitirán a los consultores de la UNCTAD tener un diagnóstico inicial y luego proponer grupos de trabajo para establecer la gobernanza y gestión portuaria, temas que serán abordados en una segunda visita de los consultores citados», informó la dirección.

«A través de la DGIMFLMM, Bolivia reafirma su compromiso con el Desarrollo Portuario, el apoyo técnico de la UNCTAD es fundamental para que promover un desarrollo sostenible y competitivo, elevando la soberanía comercial del país, bajo la visión de Bolivia hacia el mundo y el mundo hacia Bolivia», añadió.