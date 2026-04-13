DGAC anuncia investigación por la caída del avión en el Tipnis que dejó dos muertos

Fuente: Unitel

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indicó la noche de este lunes que se realizan las investigaciones del accidente que tuvo una aeronave que dejó dos personas sin vida al caer en la zona del Tipnis, Cochabamba.

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“En el marco de la Ley de Aeronáutica Civil N° 2902 y la Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 830, la Unidad de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes (AIG) está realizando la investigación correspondiente, con el propósito de determinar las causas probables del accidente”, señala un comunicado de la DGAC.

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