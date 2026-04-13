DGAC anuncia investigación por la caída del avión en el Tipnis que dejó dos muertos

DGAC anuncia investigación por la caída del avión en el Tipnis que dejó dos muertosCategorías SeguridadEtiquetas 13/04/2026 La mañana de este lunes, la aeronave perdió contacto con la torre de control cuando hacia la ruta La Paz-Santa Cruz El avión cayó en una zona de difícil acceso. Fuente: Unitel La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indicó la noche de este lunes que se realizan las investigaciones del accidente que tuvo una aeronave que dejó dos personas sin vida al caer en la zona del Tipnis, Cochabamba. eju.tv Lea también: Arriba a Santa Cruz el cuerpo del segundo tripulante fallecido en el avión que cayó en el Tipnis “En el marco de la Ley de Aeronáutica Civil N° 2902 y la Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 830, la Unidad de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes (AIG) está realizando la investigación correspondiente, con el propósito de determinar las causas probables del accidente”, señala un comunicado de la DGAC. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Lea también: Ministro Justiniano expresa pesar por el deceso de los tripulantes del avión siniestrado y destaca su profesionalismo Este lunes por la tarde se confirmó el deceso del piloto Carlos Moyano y del copiloto Julio Sardán, quienes tripulaban el avión accidentando, que quedó en medio de la vegetación. La aeronave despegó de La Paz este lunes por la mañana y tenía como destino Santa Cruz; sin embargo, cuando sobrevolaba Cochabamba se presentaron problemas, perdió contacto con la torre de control y cayó en la comunidad San Miguelito, cerca del Tipnis.