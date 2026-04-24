El alivio tributario también alcanza a casos que llegan al remate o disposición de bienes; la ley pasó al Senado

El objetivo es establecer un periodo de alivio tributario, a través de la condonación de la deuda tributaria y las multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras de periodos fiscales anteriores a enero de 2018.

Por: eju.tv

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, presentó ante la 96ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Alivio Tributario, una medida que consideró «urgente para corregir distorsiones, reducir la presión fiscal y dar una segunda oportunidad a miles de bolivianos».

El objetivo es establecer un periodo de alivio tributario, a través de la condonación y regularización tributaria.

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«Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión», expresó la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera.

El objetivo es establecer un periodo de alivio tributario, a través de la condonación de la deuda tributaria y las multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras de periodos fiscales anteriores a enero de 2018.

Esta norma beneficiará también a casos en los cuales el proceso se aproxima al remate de bienes.

«Con carácter extraordinario y por única vez se condona a los contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y Aduana Nacional (AN), la deuda tributaria y las multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a los periodos fiscales anteriores a enero de 2018», señala la norma.

«Esta condonación también alcanza a los tributos y multas establecidas en resoluciones administrativas o judiciales ejecutoriadas, inclusive aquellas que se encuentran en impugnación, ejecución tributaria o cobranza coactiva hasta antes del remate o disposición de bienes», señala el proyecto.

«No se trata solo de impuestos. Se trata de reactivar la economía, ordenar el sistema y devolverle oxígeno a quienes producen, trabajan y sostienen el país. Hoy la decisión está en manos de la Asamblea: o se alivia a la gente, o se sigue asfixiando la economía», se lee en una publicación del Ministerio de Economía.