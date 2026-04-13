El Gobierno asegura que Bolivia estuvo caminando a ciegas en educación sin una medición de calidad

En Bolivia rige la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez en materia de educación

eju.tv /Video: OPCE

La medición de la calidad de la educación en Bolivia estuvo ausente y “eso ha generado caminar a ciegas”, porque la falta de conocimiento del estado de la calidad evitaba su mejora, ajustes o saber si se lograron avances, informó el director del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE), Dino Palacios.

“La medición de la calidad es un pilar fundamental para que la gestión, el desenvolvimiento y la administración de los procesos funcionen. Y si estamos hablando de educación, esa importancia es aún mayor porque la educación, si no se la mide, no se la puede mejorar, no se la puede ajustar, no se la puede cambiar”, explicó.

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Palacios fue posesionado este lunes en el cargo por el ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero. El OPCE pertenecía al Ministerio de Educación durante los gobiernos del MAS, pero el gobierno del presidente Rodrigo Paz decidió trasladarlo al Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Bolivia no lleva adelante un estudio de medición de la calidad educativa en el país desde el año 1997. Ese año, la Unesco hizo el primer estudio internacional comparativo de lenguaje, matemáticas y factores asociados, donde se aplicaron pruebas a los alumnos de tercero y cuarto grado de enseñanza básica.

Mientras, el 26 de abril de 2022, Bolivia, a través del Ministerio de Educación, descartó ser parte de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, por sus siglas en inglés), desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Muchos años hemos vivido en una ausencia de la medición de la calidad educativa en nuestro país, y eso ha generado caminar a ciegas. En materia de educación hemos estado actuando en un callejón oscuro, sin salida, caminando sin saber si habíamos logrado algún tipo de avance, algún tipo de resultado. La medición de la calidad, por lo tanto, es fundamental”, insistió.

Palacios aseguró que este proceso es fundamental para administrar la gestión, porque la educación —dijo— tiene que tener jerarquía y modernidad en su funcionamiento para empoderarla en su presencia nacional, coordinando con todos los actores involucrados.

En Bolivia rige la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez en materia de educación. El presidente Paz anunció una reforma en la educación.