Jeffrey Sachs le explica a Tucker Carlson el rumbo que tomará la guerra con Irán a partir de ahora

Básicamente planteó dos escenarios, entre ellos el de la «escalada descontrolada».

Jeffrey Sachs. Foto: Horacio Villalobos / Corbis / Gettyimages.ru

Fuente: RT

El reconocido economista estadounidense Jeffrey Sachs trazó un panorama de lo que puede ocurrir próximamente en la guerra entre EE.UU. e Irán en una entrevista con el comentarista conservador, Tucker Carlson, publicada este viernes.

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A juicio de Sachs, la «respuesta correcta» al conflicto del presidente de EE.UU., Donald Trump, sería «decir: ‘No vamos a llegar al desastre. Simplemente retrocedemos'».

«Si, en cambio, dice: ‘No podemos esperar más, vamos a atacar’, creo que dentro de cuatro semanas veremos un mundo diferente, un mundo con una economía mundial profundamente dañada y en crisis», vaticinó.

Por la forma de actuar tanto de Trump, como de su aliado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, valoró la «posibilidad de una escalada hacia una guerra mundial total».

Contrario a lo dicho por el mandatario estadounidense, señaló que mantener cerrado el estrecho de Ormuz por «semanas o meses» es inconcebible, porque perpetuaría la «inestable situación» con la «economía mundial tambaleándose».

Encrucijada actual

«No creo ser exagerado ni ingenuo al decir que nos encontramos en una encrucijada. El problema, una vez más, es que lo correcto no representa una victoria política para Trump. Y supone una derrota rotunda para Netanyahu», opinó.

En ese escenario, proyectó que ambos líderes podrían apelar a la «máxima amenaza» y, en caso de fracasar, retomarían los «bombardeos masivos», pero con «mayor intensidad». Lo que arrojaría una respuesta de Teherán. «Contraatacarán con mucha fuerza y rapidez», pronosticó.

Por eso, Sachs juzgó que «ahora mismo» la situación apunta a una «escalada descontrolada». Sin embargo, también insistió en la «salida» disponible.

«Debemos evitar volver a los bombardeos indiscriminados y a una nueva acción militar. Es una posibilidad muy real», manifestó el economista.