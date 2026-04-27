En emergencia, la Armada despliega fuerzas de élite para recuperar el armamento robado en Chua Cocani

La Armada Boliviana denunció este domingo la sustracción de armamento y munición militar de las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina VI Independencia, ubicado en la localidad de Chua Cocani, en La Paz

Por: eju.tv

La Armada Boliviana desplegó fuerzas de élite para recuperar el armamento robado en Chua Cocani, una instalación militar ubicada a orillas del lago Titicaca, pero además para avanzar con las investigaciones.

Los primeros operativos han terminado con personas aprehendidas, que declaran ante los investigadores.

«En respuesta inmediata a la sustracción ilegal de armamento y munición registrada el pasado 25 de abril en instalaciones del Batallón de Infantería de Marina VI “INDEPENDENCIA”, la Armada Boliviana activó un Estado de Emergencia Institucional, desplegando un amplio dispositivo de seguridad y control en el área de Chua Cocani y poblaciones aledañas, con el objetivo de lograr la pronta recuperación del material bélico sustraído y dar con los responsables del hecho», informó la Armada.

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La Policía, por su lado, desplegó dispositivos para controlar a los conductores mientras la Fiscalía avanza con las pesquisas.

«Las operaciones son ejecutadas por Efectivos Navales altamente especializados, con la participación de Fuerzas Especiales de la Armada Boliviana, entre ellos; el Batallón de Comandos Anfibios, el Centro de Instrucción de Buceo en Altura, Batallón de Policía Militar Naval No. 1, Efectivos del Comando del Cuarto Distrito Naval “TITICACA”, además de instructores de la Armada Boliviana, quienes desarrollan tareas intensivas de rastrillaje, puntos de control fijos y móviles, inteligencia e investigación, en coordinación con la Policía Boliviana y el Ministerio Público», informó la institución castrense.

Asimismo, las Fuerzas Armadas destinaron grupos de Inteligencia, que se sumaron a las pesquisas.

La Armada Boliviana denunció este domingo la sustracción de armamento y munición militar de las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina VI Independencia, ubicado en la localidad de Chua Cocani, en el departamento de La Paz.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado 25 de abril y motivó la activación de un operativo de emergencia institucional.

«Como resultado de estas acciones inmediatas, se cuenta con personas aprehendidas que actualmente se encuentran bajo investigación, además de la recolección de indicios y testimonios relevantes que permiten avanzar en el esclarecimiento del hecho», informó la Armada.

«La Armada Boliviana reafirma su firme compromiso con la Seguridad y Defensa del Estado, garantizando una respuesta oportuna, coordinada y contundente frente a este tipo de ilícitos, al tiempo de exhortar a la población a mantener la calma y confiar en las acciones institucionales desplegadas, orientadas a restablecer el orden y la seguridad en la región», señaló la fuerza.