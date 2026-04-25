Las primeras imágenes del presunto tirador de la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre que causó pánico en Hotel Washington Hilton y activó un protocolo de seguridad por parte del Servicio Secreto y las fuerzas del orden para resguardar la vida de Donald Trump.

eju.tv / Fuente: Infobae / Videos: US Today

La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) informó que el presunto autor del tiroteo en Cena de Corresponsales de la Casa Blanca está bajo custodia de las fuerzas de seguridad y que su oficina en Washington está respondiendo al incidente.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre. Las imágenes proporcionadas por el corresponsal de Infobae en Washington, Román Lejtman, dan cuenta del hombre tendido en el suelo con la cara y el torso descubierto.

En otro video, se lo ve rodeado de agentes intentando tapar al hombre de los periodistas que se acercaban para fotografiarlo.

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El salón de banquetes del Hotel Washington Hilton, donde cientos de periodistas, celebridades y líderes nacionales aguardaban el discurso del presidente Donald Trump, fue evacuado de inmediato tras los disparos.

Miembros de la Guardia Nacional se desplegaron en el interior del edificio, permitiendo la salida de los asistentes, aunque se prohibió el reingreso. La seguridad en el exterior del hotel también fue reforzada.

El mandatario y la primera dama Melaina fueron evacuados rápidamente del escenario después de que se escucharan disparos en el hotel. Equipos de seguridad rodearon a los asistentes, mientras muchos buscaban refugio bajo las mesas en medio de escenas de caos.

«El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido», escribió Trump en redes sociales, añadiendo que ofrecerá una rueda de prensa en la Casa Blanca en breve.

Señaló que las autoridades les pidieron abandonar el recinto y confirmó que la primera dama, el vicepresidente y todos los miembros del gabinete se encuentran en buen estado de salud. El inquilino de la Casa Blanca indicó, además, que planea reprogramar el evento dentro de un mes pese al incidente de seguridad.

El Servicio Secreto confirmó que el sospechoso fue detenido y señaló que el tiroteo ocurrió cerca de la zona principal de control de seguridad. Equipos tácticos armados tomaron posiciones en el escenario donde Trump había estado minutos antes. La policía acordonó el hotel y helicópteros patrullaron la zona tras el incidente.