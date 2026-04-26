Militares intensifican operativos en busca del armamento robado; hay aprehendidos

Aún se desconoce, al menos de manera pública, en qué circunstancia fueron sustraídos el armamento y la munición militar de un cuartel

eju.tv /Fuente: El Deber

Tras declararse en “estado de emergencia institucional”, la Armada Boliviana desplegó fuerzas especiales, que ejecutan una serie de operativos para intentar recuperar el material bélico sustraído de las instalaciones de un cuartel del altiplano paceño y dar con los responsables del hecho.

La noche del sábado, 25 de abril, personas aún no identificadas sustrajeron armamento y munición militar de las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina VI «Independencia», ubicado cerca del Lago Titicaca, en el municipio de Chua Cocani.

Ahora está movilizado “un amplio dispositivo de seguridad y control en el área de Chua Cocani y poblaciones aledañas. Las operaciones son ejecutadas por efectivos navales altamente especializados”, señala una nota de prensa de la institución.

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En los operativos participan el Batallón de Comandos Anfibios, el Centro de Instrucción de Buceo en Altura, el Batallón de Policía Militar Naval y el Comando del Cuarto Distrito Naval ‘Titicaca’.

Los controles (fijos y móviles) y las investigaciones se realizan en coordinación con la Policía Boliviana y el Ministerio Público.

“Como resultado de estas acciones inmediatas, se cuenta con personas aprehendidas que actualmente se encuentran bajo investigación, además de la recolección de indicios y testimonios relevantes que permiten avanzar en el esclarecimiento del hecho”, indica el reporte.