Morales pide a la OEA y UE una auditoria al TSE por la suspensión del balotaje en La Paz

El expresidente Evo Morales solicitó este miércoles a organismos internacionales pronunciarse sobre la suspensión de la segunda vuelta electoral en el departamento de La Paz y pidió una auditoría al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En su cuenta de X, Morales pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a su misión electoral y a la misión de la Unión Europea evaluar la decisión del órgano electoral.

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El exmandatario cuestionó la legalidad de la suspensión del balotaje y afirmó que el TSE no aplicó principios constitucionales ni el control de convencionalidad. En su criterio, la decisión se basó en el artículo 64 de la Ley 026, lo que, según dijo, vulnera el derecho a la soberanía popular reconocido en normas internacionales.

Sin embargo, el artículo 64 de la Ley 026, de Régimen Electoral, fue aprobado durante su gobierno en 2010 y ahora es utilizado por el TSE como base legal para la suspensión del balotaje.

Asimismo, Morales argumentó que tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que los procesos electorales deben garantizar opciones reales y efectivas para el electorado.

Señaló que la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce mediante el voto, por lo que consideró que la suspensión del proceso electoral afecta ese derecho. También indicó que la determinación del TSE altera la jerarquía normativa al priorizar una ley por encima de la Constitución y tratados internacionales.

El exjefe de Estado añadió que el órgano electoral tiene la obligación de aplicar la norma más favorable al ciudadano y advirtió que una decisión administrativa no puede anular un derecho.

Yahuasi fue el segundo candidato con mayor votación el 22 de marzo en La Paz y debía medirse en segunda vuelta con Luis Revilla, de la alianza Patria Sol, en una elección programada para el 19 de abril.

La alianza oficialista quedó primera con el 20,02 %, mientras que el candidato de Nueva Generación Patriótica (NGP) obtuvo el segundo lugar con el 9,18 % de la votación.

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Sin embargo, la semana pasada NGP decidió declinar su participación en el balotaje debido a conflictos internos con el excandidato.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptó la decisión, dejó sin efecto la segunda vuelta y posteriormente proclamó como ganador de los comicios a Revilla, quien obtuvo el triunfo en primera vuelta.

Con la anulación del balotaje en La Paz, el TSE concentra ahora la organización de la segunda vuelta en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Beni. La jornada de votación para definir las gobernaciones está prevista para el 19 de abril.