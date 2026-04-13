Muere Felipe Staiti, integrante y fundador de Enanitos Verdes, a los 64 años

Hasta el momento se conoce que su muerte se deriva de complicaciones de salud. Fue el secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, quien confirmó la noticia del fallecimiento de Felipe Staiti.

A través de sus redes sociales, Diego Gareca compartió: “Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino”.

En su pronunciamiento, el secretario destacó la carrera de Staiti y señaló que, con su partida, Mendoza pierde una de sus estrellas más brillantes.

Rápidamente, medios locales destacaron que Staiti sufrió una infección bacteriana en México a finales del 2024, lo que, sumado a su condición de celíaco, derivó en diversas crisis de salud, según La Nación.

Sufrió un episodio de deshidratación profunda que lo llevó a ser internado. Según datos de Los Andes, en una entrevista había señalado que, para el 31 de diciembre, pesaba 50 kilos, y que ese momento incluso afectó su musculatura vocal.

Hasta el momento no se ha dado un diagnóstico claro sobre cuál sería la causa de su muerte.