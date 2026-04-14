«No hubo aterrizaje forzoso, la nave cayó»: Las pistas de los últimos minutos de la aeronave que se estrelló en el TIPNIS

La autopsia determinó que los pilotos Carlos Moyano y Julio Sardán fallecieron por shock hipovolémico, una condición médica crítica que se caracteriza por una disminución repentina y grave del volumen sanguíneo

Por: eju.tv / Video: Que No Me Pierda

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, indicó que el informe sobre el accidente aéreo en Cochabamba será elaborado en el menor tiempo posible, tras confirmarse que los pilotos fallecieron en el impacto del avión.

«Los pilotos fallecieron por la tremenda caída, en la imagen se ve de que ni siquiera hubo un aterrizaje forzoso, sino que la nave cayó en un mismo lugar», indicó.

La autopsia determinó que los pilotos Carlos Moyano y Julio Sardán fallecieron por shock hipovolémico, una condición médica crítica que se caracteriza por una disminución repentina y grave del volumen sanguíneo circulante, es decir, una hemorragia.

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En ese marco, el ministro descartó las versiones preliminares que sugerían que los pilotos habrían intentado comunicarse tras el impacto.

Con base en los informes visuales preliminares, indicó que la aeronave «cayó de picada», lo que explicaría la magnitud de la tragedia. Antes de la caída, registró un vuelo inusual en forma de círculos.

«La despresurización es una hipótesis, pero por responsabilidad preferimos que las investigaciones sigan su curso», indicó.

Zamora además reveló que horas antes de siniestro la aeronave transportó a un miembro del gabinete.

«Esta aeronave trasladó al ministro Óscar Mario Justiniano muy temprano en la mañana y lo llevó de Santa Cruz a La Paz y, al retornar, sufrió este accidente. Todo sin novedad en el viaje del ministro. Es tema de destino que a la ida no pasó nada y a la vuelta pasa este trágico accidente», relató Zamora.

Una comisión ya investiga el hecho. En las próximas horas buscarán la caja negra de la aeronave para establecer las causas del siniestro.