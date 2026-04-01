Paz cuestiona la nacionalización de los hidrocarburos y alista paquete de leyes

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Rodrigo Paz en un acto en Achacachi. Foto: Dircom

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Presidente cuestiona la nacionalización: “no tenemos gas, oiga, nos engañaron”. TSE exhorta a una campaña de «respeto, tolerancia y pluralismo» para la segunda vuelta. Encuentran muebles y otros objetos robados de una quinta vinculada a Marset; hay tres aprehendidos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Presidente cuestiona la nacionalización: “no tenemos gas, oiga, nos engañaron”

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El presidente Rodrigo Paz cuestionó el discurso de la nacionalización, al considerar que ha fracasado en sus promesas y ha dejado pobreza en Bolivia, además de agotar sus recursos gasíferos. Paz se refirió al tema a tiempo de justificar el paquete de leyes que el Gobierno presentará para reformar ámbitos como el de hidrocarburos y minería. “Si la nacionalización era buena, ¿por qué estamos pobres? Si teníamos que proteger los recursos naturales, ¿por qué no tenemos gas?”, cuestionó este viernes el mandatario. “Todo lo que nos prometieron nacionalizar para que seamos poderosos y con un destino irreversible, fracasó y nos dijeron que iban a cuidar los recursos naturales. No tenemos gas, oiga, nos engañaron”, agregó. Paz informó que el paquete de leyes fue cerrado el jueves en el gabinete y anunció que las normas se enviarán “una por una” a la Asamblea Legislativa. Pidió a los parlamentarios no mezclar posicionamientos políticos y generar decisiones en favor de cambiar Bolivia.

– “Estamos desde la mañana en la fila”: choferes en La Paz dicen que deben recorrer varios surtidores en busca de diésel

Este viernes se registraron largas filas por diésel en varios surtidores de las ciudades de La Paz y El Alto. Transportistas señalaron que tuvieron que recorrer varias estaciones de servicio para poder cargar combustible. “Estamos desde las ocho de la mañana haciendo fila. Es un poco difícil encontrar diésel. En El Alto también hicimos fila y había una larga fila de camiones, por eso hemos tenido que bajar a La Paz”, dijo un transportista. En un surtidor ubicado en la avenida Montes, varios camiones y buses formaron filas en busca de carburante. Otro punto donde también se reportó gran afluencia de vehículos del transporte pesado fue en la calle 0 de Obrajes. En ese sector, los choferes permanecieron en fila a la espera de combustible. En la ciudad de El Alto, el panorama fue similar. Ante los reclamos de los conductores, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció el miércoles que “en las siguientes horas” normalizará el suministro de diésel en La Paz y El Alto.

– Bolivia analiza finanzas sostenibles en taller de CAF ‘Canje de deuda por naturaleza’

Los ministros de Economía, José Gabriel Espinoza, y de Planificación, Fernando Romero, además de otras autoridades del país participaron del taller de trabajo “Canje de deuda por naturaleza”, organizado la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Participó también el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Christian Morales. El evento reunió a representantes nacionales e internacionales para analizar mecanismos innovadores de financiamiento sostenible. Según un reporte ministerial, el taller técnico permitió intercambiar experiencias y evaluar oportunidades que contribuyan a fortalecer la gestión de la deuda. Asimismo, se apuntó a promover la sostenibilidad ambiental y generar nuevas alternativas de desarrollo para el país. Estuvo presente de CAF en Bolivia, Jeannette Sánchez, y expertos en el área. El canje de deuda es una operación financiera donde un país canjea títulos de deuda antiguos por nuevos con mejores condiciones o por compromisos específicos.

– Ministro Espinoza sobre empresas públicas: “No es tan fácil como decir se cierran por orden presidencial”

El cierre de las más de 85 empresas estatales identificadas “no es tan fácil como decir se cierran por orden presidencial”, porque fueron creadas por diferentes normativas y el análisis para definir “cierres, liquidaciones y demás” debe tomar en cuenta cada particularidad, explicó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza. “En términos de registros de código presupuestario hay 67 empresas, pero si uno empieza a contar hay más de 85. Esto desde ya te dice el desorden que hay y la problemática. Todos nosotros estamos trabajando en las que corresponden”, explicó. A más de cinco meses de gestión, no fue cerrada ninguna empresa pública creada en los 19 años de gobierno del MAS; sin embargo, fueron objeto de procesos de fiscalización y se descubrieron millonarios hechos de corrupción, como en Emapa. En febrero, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de Empresas Estatales reveló que las pérdidas acumuladas de todas las empresas estatales superan los Bs 8.000 millones.

– “El proceso parlamentario muestra divisiones en los partidos políticos”, dice analista tras interpelación del ministro

El analista Armando Ortuño se refirió a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para interpelar al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, donde hubo momentos de tensión entre los parlamentarios y de desacuerdo. “Ha sido interesante porque el debate, el procedimiento parlamentario, ha mostrado también ciertas divisiones en los propios partidos que hay que considerar para el futuro”, indicó el experto. A esto agregó que el núcleo del partido central del Gobierno se ha mantenido unido. “Había cierta expectativa de cuál iba a ser el resultado de la interpelación, había habido muchas discusiones y polémicas por parte de senadores y diputados”, señaló Ortuño. Explicó que el núcleo de quienes votaron en contra de la censura del ministro Medinaceli eran del PDC, partido del presidente Rodrigo Paz. “Se esperaba que ahí quizás iba a haber un fraccionamiento más importante”, destacó el analista.

– TSE exhorta a una campaña de «respeto, tolerancia y pluralismo» para la segunda vuelta

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortó este viernes a candidatos, así como a las organizaciones políticas y militantes, a desarrollar la campaña para la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales 2026 en un ambiente de “respeto, tolerancia y pluralismo”. El pronunciamiento se da en el marco del balotaje previsto para el próximo 19 de abril, cuando la ciudadanía acudirá nuevamente a las urnas para elegir autoridades departamentales en Oruro, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Beni. A través de un comunicado, el ente electoral rechazó “de manera categórica” todo tipo de ataques personales, la propaganda negativa, la desinformación electoral y cualquier forma de violencia política, con énfasis en aquella dirigida contra mujeres candidatas. Según el TSE, estas prácticas no solo afectan directamente a las candidaturas, sino que también deterioran la calidad de la democracia, generan polarización y dificultan la construcción de un diálogo político constructivo.

– Operativos en el Chapare detectan y destruyen 46 fábricas de droga

En Entre Ríos y Villa Tunari, en el Chapare, fueron destruidas entre el 8 y el 10 de abril 46 fábricas de droga; además, se secuestraron más de 46 kilos de cocaína y se aprehendieron a 11 personas, informó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano. La Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) desplegó intervenciones en las localidades de Bulo Bulo y Villa Tunari para desmantelar infraestructura y afectar la logística de los grupos criminales que operan en el sector. “Este esfuerzo permitió intervenir estructuras vinculadas a la producción y logística de sustancias controladas”, afirmó. Los principales resultados fueron la destrucción e incineración de 46 fábricas de elaboración de droga, la incautación de más de 46 kilos de cocaína y la eliminación de 8.800 litros de ‘agua rica’, sustancia líquida que, tras su procesamiento, equivale a aproximadamente 332 kilos con 809 gramos de cocaína.

– Encuentran muebles y otros objetos robados de una quinta vinculada a Marset; hay tres aprehendidos

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, señaló este viernes que se encontraron los muebles y otros objetos sustraídos de una quinta vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Hay tres personas aprehendidas. “Se tiene conocimiento que el 14 de marzo se produjo un hecho lamentable en la cual personas, la familia Pacosillo habría sustraído todos los bienes enseres que se encontraban en la quinta del Km. 9 y Doble Vía La Guardia, que sería una de las residencias del señor Marset”, informó el jefe policial. En el barrio Santa María, cerca de la Doble Vía a La Guardia, un operativo policial ingresó a una vivienda donde recuperaron muebles y enseres sustraídos de una vivienda vinculada a Marset. La autoridad policial explicó que el 14 de marzo, un día después de la captura de Marset, los muebles de esta vivienda fueron sustraídos, por lo que al realizar las investigaciones lograron la aprehensión inicial de cuatro personas.

– Fiscal detalla cómo se armó la ‘Operación Roma I’ para proteger a los niños en entornos digitales

En un despliegue sin precedentes que abarcó todo el territorio nacional, el Ministerio Público y la Policía Boliviana ejecutaron este viernes la «Operación Roma I». El operativo, calificado como un hito histórico por las autoridades, resultó en la aprehensión de 10 personas y el arresto de otras 7, todas vinculadas a la tenencia, producción y difusión de material de abuso sexual infantil. La fiscal Superior en Razón de Género, Alejandra Zally Rocha Villarroel, informó que esta acción es la primera de su tipo en Bolivia centrada específicamente en la lucha contra la violencia en entornos digitales. La operación se fundamenta en la reciente Ley 1636, una normativa que tipifica nuevos delitos relacionados con la explotación sexual de menores. La fiscal detalló que el operativo no fue de carácter preventivo, sino el resultado de meses de planificación sobre 19 casos específicos. La identificación de los sospechosos fue posible gracias a convenios con organismos internacionales y empresas tecnológicas.

– Envían a la cárcel a cuidadora de hogar de niños acusada de golpear a un menor

La cuidadora de menores del hogar Niño Jesús fue enviada a la cárcel con detención preventiva por la denuncia de agresión en contra de un menor que estaba bajo su cuidado, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Ricardo Torrez. “Se ha determinado que tenga detención preventiva por dos meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en la zona sur de La Paz”, explicó sobre el resultado de la audiencia de medidas cautelares de la mujer. El caso fue abierto luego de hacerse público un video en el que se la observa golpeando a un menor internado en el hogar de acogida. Fue identificada como María Lucila M. T., y el proceso abierto de oficio es por violencia familiar o doméstica. Actualmente se investiga la posibilidad de otras víctimas. “Se están realizando las entrevistas correspondientes a otros menores para poder verificar si algún otro habría sufrido estos excesos que habría realizado la ‘nana’”, informó.

– En tres meses se reportaron 4.781 familias damnificadas por lluvias en La Paz

Durante los tres primeros meses de este año, en La Paz se reportaron 4.781 familias damnificadas por las lluvias en al menos 20 municipios del departamento, informó el responsable departamental de Defensa Civil de La Paz, Carlos Miguel Torrez. “Estamos aún con alerta naranja en el departamento paceño y permanecen las emergencias por lluvias, seguramente vamos a tener más damnificados”, indicó Torrez. Según la autoridad, en 2025 fueron 70 municipios los afectados en el departamento paceño; lo que significa que esta gestión la cantidad “no fue de la magnitud con la que se sufrió el pasado año”, pero hubo municipios afectados de manera recurrente, entre ellos Apolo. Torrez recordó que rige la alerta naranja principalmente en el norte paceño por las lluvias, por lo que recomendó a los municipios tomar sus previsiones y en los lugares donde ya se estaría ingresando en el periodo de sequía, aplicar sus planes de contingencia.