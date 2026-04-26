Plataformas en el centro de la polémica por suspensión de sitios informativos

Denuncias de “silenciamiento” sacuden a plataformas digitales tras suspensiones a medios y periodistas en Bolivia

eju.tv /Fuente:Correo del Sur

La cuenta del portal de noticias Urgente.bo en TikTok fue eliminada el sábado 25 de abril y restituida en la tarde del domingo 26. Esta semana las plataformas tecnológicas ocuparon el centro de la polémica tras varias denuncias del silenciamiento de espacios informativos de Bolivia.

El director de Urgente.bo, el periodista Grover Yapura, denunció el hecho como un “atentado contra la libertad de prensa” y reclamó la intervención de la comunidad internacional y de los organismos internacionales que velan por la defensa de la libertad de expresión. La cuenta del medio estuvo silenciada por 22 horas, aproximadamente.

La anulación de la cuenta del medio informativo se suma a otras denuncias de canales de televisión, periodistas y creadores de contenido bolivianos que cuestionan las políticas aplicadas por Facebook y TikTok.

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Yapura informó a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que un ataque de «bots» (operación sincronizada de programas informáticos) dañó la cuenta que acumula un trabajo de dos años, con el respaldo de un grupo de ocho personas que logró 400 mil seguidores y más de 10 millones de «me gusta».

Urgente.bo sufrió otros ataques contra sus redes sociales y su sitio web con la finalidad de anularlo de las redes sociales.

Entre marzo y abril de este año, la red privada de televisión DTV denunció la anulación de cuatro páginas de Facebook, de las cuales dos fueron recuperadas la semana anterior.

La periodista independiente Brissa Pabón denunció el cierre de su cuenta “Explainer Noticias” en la red TikTok, durante cuatro horas, el viernes 24 de abril. La plataforma notificó el bloqueo por el incumplimiento del requisito de mayoría de edad de la titular del espacio digital.

“No queremos pensar que se trata de una censura al periodismo independiente”, comentó desde Facebook. La comunicadora lamentó la suspensión temporal de su cuenta en la popular red de videos exactamente después de que publicó entrevistas de especialistas sobre la crisis de la estatal petrolera YPFB y el estado deficitario de empresas estatales.

El presentador Neils Quinteros denunció la suspensión de su cuenta en TiTok, mientras el periodista Horacio Martinez informó sobre el cierre de su cuenta «Bin Mordaza Digital» en la misma plataforma.