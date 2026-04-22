Revilla alista una denuncia por supuesta venta de cargos a su nombre

Fuente: El Deber

El gobernador electo de La Paz, Luis Revilla, anunció que formalizará una denuncia por las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta venta anticipada de cargos para su gestión departamental.

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“Quiero poner en conocimiento de la opinión pública que, en las próximas horas, junto a nuestro equipo jurídico, presentaremos una denuncia para que se investiguen los hechos difundidos en redes sociales”, escribió el martes en sus cuentas de X y Facebook.

Revilla también adjuntó en su publicación unas capturas de pantalla de videos en los que se exhibe imágenes de quienes supuestamente están ofreciendo cargos para la nueva administración departamental.

Estas personas presuntamente cobran hasta cinco mil dólares por un puesto laboral, pero Revilla aclaró “de manera enfática que ninguna persona está autorizada a gestionar cargos” a su nombre y “mucho menos a solicitar o recibir dinero”.

“Trabajamos para tener una gestión institucionalizada, eficiente y transparente de cara a la gente”, remarcó el gobernador electo sin entrar en mayores detalles de la información.