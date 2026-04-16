Rigen las prohibiciones en cinco departamentos con miras a la segunda vuelta del 19 de abril

Se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 00:00 del viernes 17 de abril hasta las 12:00 del día siguiente a la votación en los departamentos donde se desarrollará la segunda vuelta.

Por: eju.tv / Video: TED del Beni

Con miras a la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, desde este jueves, en el marco del silencio electoral, rige una serie de prohibiciones que fueron refrendadas por autos de buen gobierno en los cinco departamentos donde se volverá a votar.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que desde las 00.00 de este jueves 16 de abril se prohíbe la difusión de propaganda y cualquier actividad proselitista en los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni y Santa Cruz, hasta la jornada de votación prevista para el domingo 19 de abril.

«La medida, respaldada por la Ley N° 026 del Régimen Electoral, el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral y la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0156/2026, busca garantizar que la ciudadanía reflexione su voto sin influencias externas antes de acudir a las urnas», informó el TSE.

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Prohibiciones

De acuerdo con la normativa, la propaganda electoral, entendida como cualquier mensaje o acción destinada a promover candidaturas, organizaciones políticas o solicitar el voto, solo está permitida hasta 72 horas antes del día de la elección.

En ese sentido, queda prohibida cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas desde el inicio del silencio electoral hasta las 18:00 del domingo 19 de abril en los cinco departamentos.

Esta prohibición rige para la difusión de propaganda en la calle, medios de comunicación tradicionales y redes sociales.

Alcohol

Asimismo, según esta resolución que es respaldada por normas de las gobernaciones se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 00:00 del viernes 17 de abril hasta las 12:00 del día siguiente a la votación en los departamentos donde se desarrollará la segunda vuelta.

Reuniones

Durante la jornada electoral también regirán otras restricciones. Desde las 00:00 hasta las 24:00 del domingo 19 de abril estarán prohibidos los actos, reuniones o espectáculos públicos, el traslado de electores entre recintos de votación y la portación de armas de fuego, objetos punzocortantes o instrumentos peligrosos.

Vehículos

En cuanto a la circulación, se restringirá el tránsito de vehículos motorizados durante el día de la votación, salvo aquellos que cuenten con autorización expresa del TSE o de los Tribunales Electorales departamentales donde se realizará la segunda vuelta.

Están exentos los vehículos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que cumplan funciones de seguridad.