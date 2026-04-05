Santa Cruz: Aprehenden a dos sospechosos tras hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Torno

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió este domingo a dos personas sospechosas tras el hallazgo de tres cuerpos calcinados al interior de un domicilio del barrio Bolivia, en el municipio de El Torno, en Santa Cruz.

El hecho se registró la noche del sábado, cuando un incendio consumió una habitación de una vivienda, donde posteriormente se encontraron los cuerpos de dos hombres y una mujer. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, el caso dio un giro tras conocerse, mediante el certificado médico forense, que las víctimas murieron de forma violenta. Se presume que fueron maniatadas y ejecutadas antes de que el fuego consumiera los cuerpos.

La Fiscalía inició las investigaciones para establecer los móviles del hecho, mientras continúan las pesquisas y la recolección de evidencias. No se descarta que el incendio haya sido provocado para encubrir el crimen.

En tanto, las dos personas aprehendidas fueron trasladadas a dependencias policiales por motivos de seguridad y se espera que en las próximas horas sean puestas ante un juez cautelar, mientras avanzan las indagaciones sobre este caso que ha generado conmoción en la población.