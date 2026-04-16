Terminó la campaña; cinco departamentos de Bolivia reflexionan su voto para elegir al gobernador

Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Oruro volverán a las urnas el domingo 19 de abril para elegir al gobernador para el periodo 2026-2031.

Por: eju.tv / Video: TED del Beni

Con caminatas y un espectáculo de luces, fuegos artificiales, música y más, los 10 candidatos habilitados para el balotaje cerraron campañas el miércoles para dar paso al silencio electoral.

Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Oruro volverán a las urnas el domingo 19 de abril para elegir al gobernador para el periodo 2026-2031.

10 Postulantes

Santa Cruz: Juan Pablo Velasco (Libre) vs. Otto Ritter (Santa Cruz para Todos).

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Chuquisaca: Luis Ayllón (Alianza Gente Nueva) vs. Franz García (Alianza Patria-Unidos).

Oruro: Edgar Sánchez (Alianza Jacha-Jakisa-FESORC) vs. Óscar Chambi (Alianza Patria Oruro).

Tarija: Adrián Oliva (Patria) vs. María René Soruco (Camino Democrático para el Cambio).

Beni: Hugo Vargas (MNR) vs. Tito Egüez (Patria-Unidos).

Un total de 3.420.440 electores volverán a las urnas este domingo en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Oruro para elegir a sus gobernadores en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que desde las 00.00 de este jueves 16 de abril entra en vigencia el periodo de silencio electoral en todo el país, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales 2026.

De esta manera, se prohíbe la difusión de propaganda y cualquier actividad proselitista en los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni y Santa Cruz, hasta la jornada de votación prevista para el domingo 19 de abril.

«La medida, respaldada por la Ley N° 026 del Régimen Electoral, el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral y la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0156/2026, busca garantizar que la ciudadanía reflexione su voto sin influencias externas antes de acudir a las urnas», informó el TSE.

Prohibiciones

De acuerdo con la normativa, la propaganda electoral, entendida como cualquier mensaje o acción destinada a promover candidaturas, organizaciones políticas o solicitar el voto, solo está permitida hasta 72 horas antes del día de la elección.

En ese sentido, queda prohibida cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas desde el inicio del silencio electoral hasta las 18:00 del domingo 19 de abril en los cinco departamentos.

Asimismo, según esta resolución que es respaldada por normas de las gobernaciones se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 00:00 del viernes 17 de abril hasta las 12:00 del día siguiente a la votación en los departamentos donde se desarrollará la segunda vuelta.

Durante la jornada electoral también regirán otras restricciones. Desde las 00:00 hasta las 24:00 del domingo 19 de abril estarán prohibidos los actos, reuniones o espectáculos públicos, el traslado de electores entre recintos de votación y la portación de armas de fuego, objetos punzocortantes o instrumentos peligrosos.

En cuanto a la circulación, se restringirá el tránsito de vehículos motorizados durante el día de la votación, salvo aquellos que cuenten con autorización expresa del TSE o de los Tribunales Electorales departamentales donde se realizará la segunda vuelta. Estarán exentos los vehículos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que cumplan funciones de seguridad.