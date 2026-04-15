Viceministro sospecha que la movilización contra la Ley 1720 puede tener una motivación política

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Hormando Vaca Díez, dijo que algunos sectores movilizados «hacen oídos sordos» ante las explicaciones de las autoridades.

Por: eju.tv / Video: Que No Me Pierda

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Hormando Vaca Díez, ratificó que la Ley 1720 de reconversión de la propiedad pequeña a mediana no afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) ni a comunidades indígenas.

En ese marco, ha considerado que la movilización de un grupo de indígenas en Rurrenabaque, en Beni, con quienes se reunió la noche del martes, puede tener motivaciones políticas más que técnicas.

Señaló que algunos sectores movilizados «hacen oídos sordos» ante las explicaciones de las autoridades.

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«Algunos están con la idea de que quieren ir a La Paz a hacer oídos sordos a la explicación que tenemos, ya es otra motivación que no es técnica, sino política», señaló en una entrevista con Que No Me Pierda de la red UNO.

Frente a ese escenario, anunció que el Gobierno trabajará directamente con cada comunidad, en medio de la movilización.

El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, informó sobre las aplicaciones de la Ley 1720 que permite la conversión de la pequeña propiedad a mediana, señalando que esta no afecta a comunidades y es solo para los terrenos privados.

En ese contexto, anunció que un equipo técnico está en Rurrenabaque donde se encuentran los marchistas de Beni y Pando.

La autoridad remarcó que la aplicación de la ley, que rige desde el lunes, es completamente voluntaria.