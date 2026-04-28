YPFB alista nueva licitación internacional para la provisión de combustibles en Bolivia

Precisamente, uno de los puntos del acuerdo que firmó la petrolera estatal con la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (CADETRAN) el lunes, en La Paz, se refiere a una licitación para la provisión de combustibles.

Por: eju.tv /

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que alista una licitación internacional para la provisión de combustibles que reemplazará el contrato firmado con la empresa internacional Trafigura.

Precisamente, uno de los puntos del acuerdo que firmó la petrolera estatal con la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (CADETRAN) el lunes, en La Paz, se refiere a una licitación para la provisión de combustibles.

«Licitación abierta y transparente: A partir de julio, una vez vencido el contrato con Trafigura el 30 de junio, YPFB lanzará una licitación pública para nuevos proveedores internacionales, buscando mayor competencia y equidad», señala el documento publicado por YPFB.

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El lunes, CADETRAN se movilizó para exigir el suministro de combustibles y la participación de sus afiliados en la cadena de trasporte de carburantes.

«Los transportistas, que habían declarado estado de emergencia y convocado medidas de presión ante el monopolio en el transporte de combustibles, la exclusión de empresas medianas y pequeñas, y los problemas de abastecimiento, valoran positivamente los compromisos asumidos por YPFB», señala un boletín de prensa.

Horas antes, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca había confirmado que se alista una licitación cuya convocatoria se publicará en las próximas semanas con el objetivo de garantizar el suministro de carburantes.

A la fecha, la empresa estatal enfrenta problemas en el suministro de combustibles.