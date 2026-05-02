Always Ready derrota 3-1 a Nacional y es líder invicto

El Always Ready se impuso por 3-1 a Nacional Potosí en El Alto, con los que se mantiene puntero invicto del campeonato con 13 puntos.

El conjunto alteño volvió a mostrar contundencia y carácter para sostener su campaña perfecta en el torneo, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del arranque de temporada.

Torrico abrió el camino

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Luego de una primera mitad equilibrada, el local encontró la ventaja apenas iniciado el complemento. A los 7 minutos del segundo tiempo, Darío Torrico sacó un potente remate para vencer al arquero rival y desatar la celebración en el estadio alteño.

El gol le dio confianza a Always Ready, aunque Nacional reaccionó rápidamente y encontró la igualdad mediante un penal convertido por Óscar Damián Villalba.

Saucedo y Maraude sellaron la victoria

Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, Always Ready volvió a golpear. A los 34 minutos del segundo tiempo, Fernando Saucedo convirtió desde el punto penal y devolvió la ventaja al conjunto local.

Ya en tiempo agregado, Jesús Maraude apareció a los 52 minutos para marcar el 3-1 definitivo y asegurar una nueva victoria del cuadro alteño.

Con este triunfo, Always Ready alcanza las 13 unidades y se mantiene en lo más alto de la tabla sin conocer derrotas, ratificando su condición de candidato en el campeonato.

El equipo alteño no solo suma resultados, sino también confianza y regularidad, aspectos que comienzan a marcar diferencia en las primeras jornadas del torneo.