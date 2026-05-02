¿En qué consiste el grupo especial táctico de lucha contra el crimen organizado?

La medida de crear un grupo policial especializado para la lucha contra el crimen organizado se adoptó en una reunión de emergencia en el Comité pro Santa Cruz. Participaron autoridades de Gobierno, autoridades electas, Fiscalía, TSJ y Policía

Fuente: El Deber

Por Jessica Vega Muñoz

Para recobrar la seguridad en Santa Cruz y otras partes del país se determinó crear un grupo especial de lucha contra el crimen organizado. La medida se asumió en una reunión de emergencia que se sostuvo la tarde de este sábado en el Comité pro Santa Cruz. Además de la participación del directorio de la entidad cívica, en la reunión estuvo presente el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo; el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca; el comandante nacional de Policía, Mirko Sokol; el gobernador electo de Santa Cruz, JP Velasco; y el alcalde electo de la ciudad, Mamén Saavedra, además de otras autoridades departamentales.

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Uno de los puntos acordados en la reunión es la conformación de un grupo especial táctico de lucha contra el crimen organizado que iniciarás sus operaciones de manera inmediata. EL propio ministro Oviedo explicó que este grupo estará compuesto por policías especializados en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y todo el crimen organizado. “Estará conformado por los mejores hombres y mujeres de la Policía a nivel nacional. Va empezar su funcionamiento aquí en Santa Cruz, dadas las situaciones de inseguridad que ha estado atravesando esta ciudad las últimas semanas”, dijo.

Advirtió que se realizarán una serie de acciones, operativos, rastrillajes, controles, por lo cual alerta a la ciudadanía que la presencia de los agentes especializados será notoria. “Vamos a tomar acciones radicales para tratar de frenar la ola de violencia y sicariatos que existen”, afirmó.

De manera extraoficial se conoció que ya hay órdenes para que se traslade a Santa Cruz un número de policías que conformaría este grupo especial táctico.

Además, aclaró que si bien iniciará operaciones en la capital cruceña, este mismo grupo se replicará en el resto del país. “Empezará a entrar en funcionamiento a partir de hoy. Las autoridades presentes nos comprometemos a la defensa firme del estado de derecho, la libertad y la democracia”, declaró.

Además de ello, aseguró que, tras el asesinato del magistrado, reforzaron la seguridad a los administradores de Justicia, para que no sean el blanco de las organizaciones.