Europa y Canadá cierran filas ante Donald Trump en Armenia

El jefe del Gobierno de Canadá, Mark Carney, asistió a la cumbre de la Comunidad Política Europea en la capital de Armenia, Ereván, donde se reunió con los líderes de otros países de Europa.

Europa y Canadá mostraron este lunes (04.05.2026) un frente unido durante una gran cita diplomática en Armenia, decididos a cerrar filas en un mundo sacudido por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

«No creemos estar condenados a someternos a un mundo más transaccional, insular y brutal», dijo el primer ministro canadiense Mark Carney, en la apertura de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Ereván.

Es la primera vez que un dirigente no europeo es invitado a este foro informal, que reúne dos veces al año a casi todos los países de Europa, con excepción de Rusia y Bielorrusia.

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«Reuniones como esta nos abren otra vía», aseguró el jefe del gobierno canadiense, que en los últimos meses se ha convertido en el rostro más visible de una alianza de «potencias medias» frente a las «potencias hegemónicas» como Estados Unidos o China.

El encuentro tiene lugar tras la decisión de Trump de retirar a 5.000 soldados estadounidenses estacionados en Alemania. Trump también ha amenazado a la UE con nuevos aranceles aduaneros.

«Hoy pagamos el precio de nuestra dependencia excesiva de la protección ofrecida por Estados Unidos en materia de defensa y seguridad», juzgó el presidente francés, Emmanuel Macron.

«Si Mark [Carney] también está presente, es porque se siente cada vez más cercano a los europeos, porque estamos todos juntos y porque consideramos que es necesario que lo estemos», comentó.

JU (afp, efe)