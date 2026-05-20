FBF descarta la posibilidad de centralizar el Todos contra Todos en Santa Cruz

Señaló que “no existe capacidad” para trasladar a los clubes a la capital oriental para que no se posterguen más partidos del certamen eju.tv





Fuente: diez.bo

Por Jorge Asturizaga Quisbert

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La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) descartó la posibilidad de centralizar el campeonato de la Liga en Santa Cruz.

Esa posibilidad surgió en días anteriores, pero el presidente de la FBF, Fernando Costa, la descartó de forma contundente.

“No. Hay que descartar ello, no existe capacidad para que se lleve a cabo (en una ciudad) en calidad y en formato esos partidos”, dijo Costa este miércoles luego de la reunión de Comité Ejecutivo de la FBF.

La Central Obrera Boliviana (COB) declaró huelga general indefinida en el país desde el 1 de mayo. A la medida se unieron organizaciones sociales como Juntas de Vecinos de El Alto.

Hay bloqueo de caminos. Las ciudades más afectadas son La Paz y El Alto.

Por ese motivo han sido postergados 14 partidos del torneo Todos contra Todos. Ocho fueron reprogramados para los primeros días de junio y corresponden a jornadas anteriores.

Otros seis, de la novena jornada prevista para el fin de semana, fueron suspendidos sin fecha oficialmente este miércoles.