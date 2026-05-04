FEXCO 2026 presenta el laping más grande del mundo

Se llevó adelante la presentación del plato “Laping, Tierra y Tradición”, una iniciativa de la Fundación Infocal Cochabamba que consolidó un ejercicio formativo aplicado, vinculando capacidades técnicas con la valorización de la gastronomía nacional.

La técnica articulada con la identidad cultural y el desarrollo productivo, generó experiencias que integran conocimiento, tradición y proyección económica en escenarios estratégicos como la FEXCO 2026.

La actividad reunió a 40 estudiantes y contempló la preparación de 2.000 porciones, evidenciando procesos de organización, trabajo en equipo y aplicación de estándares de inocuidad alimentaria en contextos reales

Esta experiencia reflejó el potencial de la educación técnica como motor de desarrollo, fortaleciendo competencias orientadas a la empleabilidad y aportando a la dinamización del sector gastronómico como componente estratégico de la economía regional.

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“Reafirmamos nuestro compromiso con la articulación entre formación, empresa e identidad productiva, promoviendo iniciativas que proyectan el talento boliviano y generan valor para Cochabamba”, publicó Infocal en un comunicado.

Hace dos semanas también se presentó el pique macho ‘más grande’ de Bolivia, fue presentado el fin de semana en la Feria Exposición de Cochabamba (Fexco) 2026.

“Este es el pique más grande de Bolivia, se podría decir, del mundo, porque no hay otro pique que no sea en Cochabamba”, aseguró una de las chefs que participó en la preparación y presentación del enorme plato.

Para la preparación se utilizaron alrededor de 50 kilos de carne de res, además otros ingredientes como chorizo, papa, huevos, tomates, cebolla entre otros.

Según los datos aproximados que manejaban, el enorme pique era para más de 2.000 personas, por lo que muchos de los visitantes se acercaron hasta el lugar para poder degustar de este plato tan tradicional de Cochabamba.