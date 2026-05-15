Fiscalía de La Paz investiga a cinco personas que habrían provocado daños a una radio patrulla en un punto de bloqueo en El Alto

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se inició una investigación en contra de Miguel A. P. X., Juvenal C. S. M., Genaro C. M., Jaime O. C. y Huber V. C. S., por los delitos de Asociación Delictuosa, Instigación Pública a Delinquir y Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, por presuntamente haber provocado daños a una radio patrulla en un punto de bloqueo en proximidades del Puente Rio Seco de la ciudad de El Alto. Actualmente los sospechosos se encuentran aprehendidos en celdas policiales.

Fuente: FGE

“En cumplimiento al mandato de nuestro Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, no permitiremos que personas utilicen las movilizaciones como camuflaje para cometer hechos delictivos. Por ello, una vez conocidos los hechos vandálicos registrados en pasados días, el Ministerio Público inició de manera inmediata las investigaciones contra cinco personas que presuntamente participaron en el hecho”, explicó Torrez.

Por su parte, la Fiscal de Materia asignada al caso, Godelia Vásquez, informó que el hecho ocurrió el 12 de mayo de 2026 cuando un grupo de personas provocó daños a una patrulla policial, rompiendo sus parabrisas, posteriormente, los involucrados se habrían trasladado hasta la Universidad Pública de El Alto, donde lanzaron piedras y causaron daños a bienes del Estado. El personal policial identificó a Miguel A. P. X., Juvenal C. S. M., Genaro C. M., Jaime O. C. y Huber V. C. S. como los presuntos autores y procedieron a su aprehensión para después ponerlos a disposición del Ministerio Público.

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La jornada pasada, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, anunció que el Ministerio Público ejercerá con firmeza la acción penal pública e investigará toda conducta que atente contra la paz social, la institucionalidad democrática, la seguridad de la población y los derechos fundamentales de las personas.