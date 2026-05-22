Hidrovía Paraguay-Paraná: Cadex alerta sobre costos y trabas que frenan exportaciones bolivianas

Durante la reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH), desarrollada este miércoles en Asunción, el director de Cadex, Bismark Rosales, pidió acciones coordinadas entre los países miembros para mejorar la infraestructura y reducir los costos de transporte.

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El planteamiento surge en un momento especialmente delicado para la economía boliviana, marcada por una creciente escasez de dólares, caída de exportaciones de gas y mayores costos para el comercio exterior.

Cuellos de botella y sobrecostos

Entre los principales problemas identificados por el sector privado están la necesidad de limpieza y mayor calado del Canal Tamengo, mejoras en pasos críticos de Brasil y Paraguay, además de la revisión de peajes y la implementación de más señalética y balizamiento.

Rosales sostuvo que estas limitaciones están encareciendo los fletes y reduciendo la competitividad de los productos bolivianos en mercados internacionales.

“Señalamos la necesidad de mejorar infraestructura de la hidrovía, implementar procesos ágiles y eficientes entre los países involucrados, así como fletes competitivos”, indicó Cadex en su informe institucional.

El impacto económico no es menor. Según estimaciones expuestas en la reunión, si se ejecutan las mejoras propuestas, Bolivia podría incrementar su carga transportada de 2 millones de toneladas anuales a 5 millones, generando mayor flujo exportador y más ingreso de divisas.

La ruta clave para las exportaciones

La Hidrovía Paraguay-Paraná se consolidó en los últimos años como uno de los corredores estratégicos para la salida de productos bolivianos, especialmente soya, minerales y carga industrial. Para Santa Cruz, el sistema fluvial es considerado vital ante las dificultades recurrentes en carreteras y los altos costos del transporte terrestre.

En paralelo, Bolivia enfrenta un contexto regional más competitivo. Paraguay fortaleció su infraestructura fluvial y logística durante la última década, mientras Brasil incrementó inversiones en corredores de exportación vinculados al Atlántico.

El reclamo boliviano también apunta a una mayor coordinación política entre los países que integran el CIH, organismo encargado de promover y evaluar acciones vinculadas al transporte fluvial comercial.

Sector privado gana espacio

Cadex destacó además que esta fue la primera vez que participó formalmente en una reunión del Comité Intergubernamental, luego de que el organismo habilitara un segmento para gremios y usuarios privados de la vía fluvial.

El sector empresarial considera que abrir estos espacios puede acelerar decisiones técnicas y políticas en un momento en que Bolivia necesita mejorar su capacidad exportadora para aliviar la presión cambiaria y recuperar dinamismo económico.