“La COB no nos representa”, dice el transporte pesado y denuncia que son más de 5.000 camiones varados por bloqueos

“La COB no nos representa”, dice el transporte pesado y denuncia que son más de 5.000 camiones varados por bloqueosCategorías Economía, VideosEtiquetas 11/05/2026 “¿Quién nos devuelve este? La COB no nos devuelve, la COB no nos representa a nosotros los transportistas”, cuestionan desde el trasporte pesado que denuncia pérdidas de Bs 105.000 Mario Rocabado [Foto: ABI ] / Filas de camiones varados por los bloqueos Fuente: Unitel El presidente de la Cámara Nacional de Transporte, Luis Alberto Añez, remarcó que la Central Obrera Boliviana (COB) no representa a los transportistas y cuestionó las motivaciones de los bloqueos. Además, denunció que son más de 5.000 camiones que están varados y genera pérdidas económicas al sector. eju.tv “Hemos perdido 105.000 bolivianos en estos días de bloqueo. ¿Quién nos devuelve esto? La COB no nos devuelve, la COB no nos representa a nosotros los transportistas, la toma es un grupo de poder que simplemente está llorando porque le están quitando la mamadera”, cuestionó el dirigente. Añez señaló que a causa de los bloqueos son más de 5.000 camiones que están varados hace varios días y que no pueden retornar a sus hogares, además de encontrarse en situaciones precarias por el frío, sin agua y sin comida. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Esto es insostenible y nos encontramos de emergencia”, enfatizó. Respecto a los perjuicios, manifestó que son 40.000 pasajeros al día que no pueden transportarse, 3.000 camiones que no pueden circular en el país y aproximadamente Bs 105.000 millones en pérdidas económicas que deja de percibir el sector transporte durante estos siete días de bloqueos.