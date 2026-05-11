“La COB no nos representa”, dice el transporte pesado y denuncia que son más de 5.000 camiones varados por bloqueos

Fuente: Unitel

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte, Luis Alberto Añez, remarcó que la Central Obrera Boliviana (COB) no representa a los transportistas y cuestionó las motivaciones de los bloqueos. Además, denunció que son más de 5.000 camiones que están varados y genera pérdidas económicas al sector.

“Hemos perdido 105.000 bolivianos en estos días de bloqueo. ¿Quién nos devuelve esto? La COB no nos devuelve, la COB no nos representa a nosotros los transportistas, la toma es un grupo de poder que simplemente está llorando porque le están quitando la mamadera”, cuestionó el dirigente.