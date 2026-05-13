La Paz no tiene Concejo hace más de una semana; el oficialismo y la oposición no definen la directiva

El oficialismo exige una nueva elección porque asegura que le corresponde ocupar la Presidencia según la ley. El bloque de oposición tomó ese escaño con el mismo argumento.

Por: eju.tv / Video: Senado

El Concejo Municipal de La Paz está paralizado hace más de un semana debido a las discrepancias que marcan la relación entre el oficialismo y el bloque de oposición, por lo que hasta la fecha no se ha definido la directiva.

En la sesión del martes volvió a faltar la bancada de Innovación Humana, el frente del alcalde César Dockweiler.

«Debido a la ausencia de algunos concejales, el pleno del Concejo determinó declarar un nuevo cuarto intermedio en la sesión programada para hoy», informó esa instancia el martes.

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«Retomaremos la sesión instalatoria el viernes 15 de mayo a las 3:00 pm. Reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad y el trabajo continuo en beneficio de la familia paceña», añadió.

El oficialismo exige una nueva elección porque asegura que le corresponde ocupar la Presidencia según la ley.

El bloque de oposición tomó ese escaño y la Secretaría con el mismo argumento en la primera sesión, lo que ha generado este conflicto. Asegura que la norma los respalda.

En el ínterin, se han interpuesto recursos constitucionales.