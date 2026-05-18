La Paz: Zongo se queda sin desayuno escolar por bloqueos

La distribución del desayuno escolar en el municipio de Zongo queda suspendido debido a los bloqueos en vías hacia esa zona rural de La Paz.

“Debido a los bloqueos de carreteras que impiden el ingreso de los vehículos distribuidores, se suspende temporalmente la entrega del beneficio en estos sectores”, se lee en el comunicado del Gobierno Municipal de La Paz.

Asimismo, la institución municipal señala que las raciones que no se entregarán serán reprogramadas y distribuidas una vez se restablezca la transitablidad en las vías.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Agradecemos su comprensión y reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por el bienestar de los estudiantes de nuestro municipio”, señala la nota municipal.

En el caso del área urbana y rural de Hampaturi, la distribución del alimento complementario se realizará con normalidad. Los beneficiados son estudiantes de unidades educativa fiscales, de convenio y centros de educación especial.