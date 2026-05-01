La turba quemó viviendas de funcionarios de Vías Bolivia y puso en riesgo la vida de operadores de Copata

El director de Vías Bolivia, Raúl Bueno, condenó estos hechos de violencia y declaró que «ninguna persona o grupo puede exigir reivindicaciones transgrediendo los derechos de los demás»

Por: eju.tv / Video: Radio Fides

La turba que atacó las tranca de Achica Arriba el sábado en la carretera La Paz – Ouro, en medio del corredor humanitario, no solo destruyó las instalaciones de la estación de peaje de Vías Bolivia, también quemó las viviendas de los recaudadores de la entidad.

Pero además, los movilizados frenaron la caravana humanitaria con dinamita y tomaron la tranca de Copata en medio de escenas de violencia. «El personal tuvo que refugiarse en una bóveda para evitar ser dañados por la violencia de los bloqueadores», informó el Ministerio de Obras Públicas.

El director de Vías Bolivia, Raúl Bueno, condenó estos hechos de violencia y declaró que «ninguna persona o grupo puede exigir reivindicaciones transgrediendo los derechos de los demás».

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Indicó que en Vías Bolivia se apuesta «por métodos democráticos en los que los conflictos se resuelvan de manera pacífica», informó Ministerio de Obras Públicas

«Los ataques no solo sucedieron en la estación de Achica Arriba, sino que también hemos recibido amenazas en otras estaciones, pero confiamos en que las autoridades encargadas de la seguridad del Estado tomen las acciones y medidas necesarias para resguardar nuestras instalaciones de todos los bienes públicos», afirmó.

Bueno indicó que instruyó al personal de turno de Vías Bolivia resguardar en primer lugar la vida de los servidores públicos y el cierre de las estaciones de peaje que están bajo amenaza. Asimismo, se activaron los canales de comunicación para coordinar acciones en medio de esta crisis social.

«Repudiamos con vehemencia estos actos de violencia que están manejados por intereses políticos», señaló el servidor público. Asimismo, rechazó “la violencia extrema contra las estaciones de cobro de peaje, que ponen en riesgo la vida de los servidores”.

Horas antes de los destrozos, la caravana había logrado avanzar por sectores como Senkata y Ventilla, aunque ya había señales de resistencia y agresiones aisladas contra vehículos policiales y motorizados de apoyo.