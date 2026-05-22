“No queremos sacar choferes en ataúdes”; más de 2.000 camiones siguen atrapados en los bloqueos

Durante una entrevista en el programa Otra Noche con Sissi de EL DEBER, el dirigente del transporte pesado, Herland Melgar, describió un panorama “excesivamente agobiante” para los transportistas que permanecen varados en distintos puntos del país

Presidente del transporte pesado, Herland Melgar/Foto: Fuad Landívar

Fuente: El Deber

El presidente del transporte pesado, Herland Melgar, advirtió este viernes que los bloqueos en las carreteras del país ya provocan una “crisis humanitaria” que mantiene a miles de conductores atrapados desde hace más de 22 días en condiciones extremas, sin acceso regular a alimentos, agua, medicamentos y atención médica.

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Durante una entrevista en el programa ON- Otra Noche con Sissi, que se emite por EL DEBER, el dirigente describió un panorama “excesivamente agobiante” para los transportistas que permanecen varados en distintos puntos del país, especialmente en rutas del altiplano y fronteras internacionales.

“Aquí hay una afectación de salud, de salubridad, de higiene, una afectación al derecho al trabajo. Hay conductores con enfermedades de base. Son 22 días de esta situación absolutamente irracional desde la perspectiva humana”, afirmó Melgar.

El dirigente sostuvo que la prioridad del sector ya no es únicamente económica, sino preservar la vida de los choferes atrapados en las carreteras. “Nuestra preocupación es no sacarlos en ataúdes a nuestros conductores”, declaró.

Según Melgar, inicialmente se contabilizaban alrededor de 7.000 camiones paralizados por los bloqueos. Sin embargo, algunos corredores liberados parcialmente permitieron la circulación de parte de las unidades. Aun así, estimó que entre 2.000 y 3.000 vehículos continúan detenidos en zonas críticas.

“Estamos hablando de alturas extremas, de frío extremo, y lamentablemente esto ya repercute incluso en la alimentación. Por momentos había prohibición de venderles comida y agua”, denunció.

El representante del transporte pesado señaló que las cabinas de los camiones se han convertido en hogares improvisados para los conductores, muchos de ellos alejados de sus familias desde hace más de tres semanas.

“Ellos son padres de familia, hermanos, hijos. Sus familiares también están totalmente agobiados porque dejaron de llevar el pan de cada día a sus casas”, lamentó.

Melgar informó que distintas cámaras departamentales del transporte se movilizaron en La Paz para pedir la intervención de instituciones nacionales e internacionales. Indicó que sostuvieron reuniones con la Defensoría del Pueblo, organismos de derechos humanos y representantes de Naciones Unidas para solicitar la apertura de un corredor humanitario.

“Se trata de vida, se trata de salud de nuestros conductores”, insistió.

El dirigente alertó además sobre el impacto que los bloqueos están provocando en el abastecimiento de oxígeno medicinal y combustible, especialmente en ciudades como La Paz, El Alto y Oruro. “Si estos camiones no transitan, la propia vida humana está en riesgo”, sostuvo.

Respecto a las pérdidas económicas, Melgar señaló que, hasta inicios de esta semana, un estudio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estimaba perjuicios superiores a los 500 millones de dólares por la paralización del transporte y la actividad productiva nacional.

“Aquí el perjuicio ya no es solo para el exportador o el sector transporte; el perjuicio es para el pueblo”, manifestó.

El presidente del transporte pesado también pidió al Gobierno asumir medidas más firmes para restablecer la transitabilidad, aunque aclaró que no promueve enfrentamientos.

“La Constitución Política del Estado está para cumplirla y hacerla cumplir. El Gobierno tiene que asumir un rol. No hablamos de violencia, pero tampoco se puede evitar actuar en desmedro de la población que quiere trabajar”, afirmó.

Finalmente, Melgar llamó a los sectores movilizados y a las autoridades a priorizar el diálogo y evitar una mayor profundización de la crisis. “No se trata de partidos políticos ni de personas. Se trata del país. Necesitamos salir adelante trabajando, no bloqueando”, agregó.