El Gobierno prioriza el apoyo al inicio de gestión de gobernaciones y alcaldías; el proceso 50-50 irá en paralelo

Los nuevos alcaldes y gobernadores iniciaron su gestión el 5 de mayo y coincidieron mayoritariamente en que recibieron subgobiernos en situación económica compleja

eju.tv

Hace unos días empezaron su gestión los gobernadores y alcaldes, y el desafío del Gobierno es contribuir a viabilizar estas administraciones, mientras se trabaja de forma paralela en el proceso del 50-50, una de las reformas más importantes en la profundización de las autonomías, informó el recientemente posesionado viceministro de Autonomías, Adrián Oliva.

“Antes de hablar de la Agenda 50-50, tenemos que hablar del arranque, del inicio de las gestiones de los gobiernos departamentales y municipales. Hoy hay problemas que demandan una acción inmediata. Hay temas que no esperan a que nosotros avancemos hacia la agenda”, explicó sobre la relación del Gobierno con los subgobiernos.

El 5 de mayo asumieron sus cargos los nuevos gobernadores y alcaldes, quienes coincidieron en que encontraron una compleja situación económica. Las autoridades fueron convocadas por el presidente Rodrigo Paz y empezaron un relacionamiento que tiene como elemento central garantizar el inicio de la gestión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El desafío es atender las urgencias y los problemas inmediatos que están enfrentando las nuevas autoridades que han asumido, y que necesitan darle viabilidad a su gestión en esta primera etapa. En ese camino, y de forma paralela, se debe trabajar la agenda del 50-50. Hay muchos servicios públicos que hoy están en riesgo y hay muchos proyectos que no pueden continuar”, reveló.

Oliva está al frente de un viceministerio clave en el relacionamiento con los subgobiernos y cuenta con experiencia en la gestión pública, ya que ocupó los cargos de legislador y gobernador en el departamento de Tarija.

La política del 50-50 es una de las más importantes planteadas por Paz en el marco de la reforma de la administración del Estado. La iniciativa pretende distribuir los recursos del Estado en ese porcentaje para dar mayor protagonismo a las regiones.