Policía aprehende a dos sospechosos por la muerte de una mujer en Santa Cruz

La Policía Boliviana aprehendió en esta jornada a dos hombres presuntamente implicados en la muerte de una mujer registrada en la zona de La Angostura, municipio El Torno, en Santa Cruz, caso que actualmente se encuentra en proceso de investigación. Los sospechosos fueron identificados como Sergio Javier A., de 21 años, y John Baruk R., de 23 años. Ambos fueron presentados por las autoridades policiales como presuntos involucrados en el hecho.

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De acuerdo con el reporte oficial, las aprehensiones se realizaron en el marco de las investigaciones desarrolladas por equipos especializados de la Policía, que continúan recolectando elementos para esclarecer las circunstancias del caso.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que los avances investigativos permitieron identificar a los dos sospechosos, quienes permanecen en celdas policiales del municipio La Guardia, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que el proceso investigativo sigue en curso y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas. Asimismo, reiteraron que el caso será remitido ante el Ministerio Público para determinar la situación jurídica de los implicados.

El caso tiene que ver con el hallazgo del cadáver una mujer de 42 años de edad, quien fue identificada como Rosa del Carmen Solá, de profesión cantante, bajo el nombre artístico ‘Rosita Solá’. La víctima fue hallada carbonizada y decapitada en un predio de La Angostura.