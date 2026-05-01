Pro Mujer celebra 36 años de impacto transformador en Bolivia

Pro Mujer es una empresa social que conmemora su 36 aniversario, un hito que marca un ciclo emblemático en la historia de la organización.

Pro Mujer es una empresa social que conmemora su 36 aniversario, un hito que marca un ciclo emblemático en la historia de la organización. Nacida en Bolivia, El Alto, en 1990, su propósito es avanzar hacia el desarrollo económico sostenible de sectores vulnerables, principalmente mujeres.

Implementó un modelo holístico que combina inclusión financiera, salud y educación en nueve departamentos de Bolivia; pero además es pionera en haber exportado el modelo a otros países como Perú, México, Nicaragua, Argentina y Guatemala.

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A lo largo de estas tres décadas y media, Pro Mujer ha atendido en Latinoamérica a más de 2,5 millones de beneficiarias y beneficiarios, en su gran mayoría mujeres de escasos recursos. Gracias al acceso al sistema financiero formal —muchas veces el primero en sus vidas—, estas emprendedoras han creado y fortalecido pequeños negocios, alcanzado independencia económica y roto el ciclo de la pobreza. El impacto va mucho más allá de lo financiero: a través de servicios de salud preventivos y programas de capacitación, miles de mujeres han mejorado su bienestar, adquirido habilidades emprendedoras y se han convertido en agentes de cambio en sus comunidades.

En Bolivia, aportó a la inclusión financiera mediante microcréditos comunales, individuales y solidarios, cuentas de ahorro, seguros y plataformas digitales, principalmente para mujeres excluidas del sistema financiero formal. En salud brindó servicios gratuitos y de bajo costo con un enfoque preventivo, mediante campañas, consultorios médicos, telemedicina y programas comunitarios. En educación, desarrolló programas de formación emprendedora y financiera, en modalidad presencial, digital e híbrida, fortaleciendo capacidades en todas las etapas de los emprendimientos.

“En un país que ya es de renta media, los créditos comunales siguen siendo irremplazables porque existe todavía un significativo segmento de la población que no podría acceder al sistema financiero tradicional. Ese acceso, potenciado por nuestro modelo holístico de salud, inclusión financiera y educación, ha permitido a 1.8 millones de mujeres en Bolivia construir un futuro más digno para ellas y sus familias”, señaló Oscar Cabrera, Gerente General de Fundación Pro Mujer IFD.

Con un modelo que nació en El Alto y evolucionó junto a las mujeres, Pro Mujer se ha adaptado permanentemente a la realidad del país y a su normativa. Opera mediante tres figuras jurídicas complementarias con inversión de capital americano: la histórica ONG Pro Mujer (que ejecuta los programas sociales), la Fundación Pro Mujer como Institución Financiera de Desarrollo (IFD) regulada por la ASFI, e InnovaSalud (sociedad anónima creada en 2021) que garantizó servicios de salud a más de 30 consultorios y promotoras comunitarias.

La banca comunal —con garantía solidaria— ha sido la piedra angular de la inclusión financiera, permitiendo el acceso a crédito a quienes no contaban con garantías tradicionales. Además de esta tecnología crediticia, la organización ofrece préstamos individuales, billetera digital, seguros y soluciones financieras modernas con acompañamiento en educación financiera y habilidades digitales.

Su compromiso se refleja también en programas emblemáticos como Mujer sin Límites y Mujeres Plateadas, financiados gracias a la cooperación alemana y canadiense. Este último fue seleccionado entre 114 propuestas de 19 países por el BID-LAB y la Sparkassenstiftung, y ya beneficia a mujeres adultas mayores con inclusión financiera y digital.

Estas iniciativas se suman a las credenciales internacionales de Pro Mujer: como la creación del Gender Knowledge Lab, la participación en el Foro Gender Lens Invest Latam y la verificación de su Reporte de Sostenibilidad bajo estándares GRI.

A pesar de los avances logrados, en Bolivia persisten brechas significativas de género en inclusión financiera, salud y educación, lo que evidencia que aún queda mucho trabajo por hacer para lograr una verdadera equidad.

Este aniversario es un momento de profunda reflexión sobre el legado construido.