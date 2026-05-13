Bolivia cierra otra jornada de conflictos con la Ley 1720 abrogada y dos muertes atribuidas a bloqueos

Fuente: Unitel

Bolivia cerró este miércoles otra jornada marcada por conflictos, con la abrogación de la Ley 1720 por parte del presidente Rodrigo Paz, pero con bloqueos que continúan activos y dos muertes denunciadas en medio de las restricciones de transitabilidad.

La abrogación de la norma era una de las principales demandas de campesinos y sectores movilizados que rechazaban la posibilidad de convertir la pequeña propiedad agraria en mediana y, tras concluir el trámite legislativo, el mandatario expresó que ahora el objetivo es construir una nueva legislación agraria mediante consensos y participación de distintos sectores.

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Desde la Asamblea Legislativa se estableció un plazo de 60 días para elaborar un nuevo marco normativo y, según los reportes parlamentarios, las comisiones agrarias departamentales participarán en la construcción y socialización del nuevo proyecto, que deberá definir condiciones y procedimientos vinculados a la eventual conversión de la pequeña propiedad agraria.

Los bloqueos no cesan

Según el mapa de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta las 22:00 se registraban 21 puntos de bloqueo, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) ratificó la continuidad de las movilizaciones.

El máximo ejecutivo de la entidad cobista, Mario Argollo, cuestionó al Gobierno y defendió las movilizaciones, advirtiendo que son “consecuencia de sus propios errores”. “Ha tenido seis meses para solucionar los problemas del país y en vez de que se reconcilie, trabaje con las organizaciones sociales, con los sectores populares del país, se ha peleado”, enfatizó.

Argollo también cuestionó los anuncios policiales de desbloquear las carreteras, por lo que llamó a los sectores movilizados a mantenerse unidos y continuar con las medidas de presión.