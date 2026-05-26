San Julián: Tras cuarto intermedio, comunarios reinstalan punto de bloqueo

San Julián: Tras cuarto intermedio, comunarios reinstalan punto de bloqueoCategorías SociedadEtiquetas 26/05/2026 Santa Cruz. Comunarios en el lugar cumplen su día 13 de medida de presión y es de manera indefinida. [Iván Najaya-UNITEL] / Punto de bloqueo en San Julián Fuente: Unitel eju.tv Luego de aplicar un cuarto intermedio de tres horas la noche del lunes, comunarios de San Julián reinstalaron el bloqueo en la ruta que conecta Santa Cruz con el departamento del Beni y municipios de la Chiquitanía. En el tiempo que se abrió el paso, camiones, cisternas y vehículos de alto tonelaje que estaban varados en ambos carriles lograron pasar el punto de bloqueo y descongestionar la vía de manera parcial. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas En el lugar, a primera horas de este martes ya se observaban varios vehículos varados en la vía. Los movilizados cumplen su día 13 de medida de presión y para obstaculizar el paso colocaron promontorios de tierras y letreros en la vía. Los movilizados iniciaron este bloqueo para exigir al Gobierno nacional, resarcimiento por la “mala” gasolina y estabilización del precio de la misma. A esta medida, sumaron el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz.