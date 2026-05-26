San Julián: Tras cuarto intermedio, comunarios reinstalan punto de bloqueo

Fuente: Unitel

Luego de aplicar un cuarto intermedio de tres horas la noche del lunes, comunarios de San Julián reinstalaron el bloqueo en la ruta que conecta Santa Cruz con el departamento del Beni y municipios de la Chiquitanía.

En el tiempo que se abrió el paso, camiones, cisternas y vehículos de alto tonelaje que estaban varados en ambos carriles lograron pasar el punto de bloqueo y descongestionar la vía de manera parcial.

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En el lugar, a primera horas de este martes ya se observaban varios vehículos varados en la vía.

Los movilizados cumplen su día 13 de medida de presión y para obstaculizar el paso colocaron promontorios de tierras y letreros en la vía.