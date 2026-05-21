Senado ratifica sesión en Sucre por el 25 de Mayo pese a pedidos de suspensión

La Cámara de Senadores confirmó la realización de la sesión de honor en Sucre, Chuquisaca, por el aniversario cívico del 25 de Mayo, después de varios días de incertidumbre por la conflictividad social y la suspensión de actividades legislativas.

La decisión se definió este jueves durante una sesión virtual de la Cámara Alta, modalidad adoptada por la situación de tensión que atraviesa la sede de Gobierno.

En el encuentro, la propuesta de postergar la sesión conmemorativa no consiguió el respaldo suficiente para su aprobación. Se registraron 12 votos virtuales y un voto presencial, cantidad insuficiente para avalar la moción impulsada desde la presidencia del Senado.

La determinación también respondió a la posición de los cuatro senadores por Chuquisaca, quienes defendieron la realización del acto legislativo en homenaje a la gesta libertaria del 25 de Mayo.

De ese modo, el Senado mantendrá la agenda conmemorativa prevista en la capital del país, pese al escenario de tensión política y social que afecta el funcionamiento regular de distintas instituciones estatales.

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Muchas actividades a nivel naciones se vieron afectadas por los bloqueos, marchas y medidas de protesta los últimos 21 días.

El 25 de mayo se conmemora el Primer Grito Libertario de América Latina, gestado en 1809 en la ciudad de Sucre. Es la fecha cívica más importante de la región y fue el inicio de la independencia de Sudamérica.