Sucre: Sube el precio de la papa y baja la carne de res y de pollo

La arroba de locoto se triplicó y ahora se vende hasta en Bs 170. El precio del tomate se mantiene.

Fuente: correodelsur.com

Mientras la papa se ofrece a precios altos, las carnes de res y de pollo registraron una rebaja este martes en el Mercado Campesino, uno de los centros de abasto más concurridos en Sucre.

CORREO DEL SUR entrevistó a varios comerciantes y pudo corroborar que el abastecimiento de los productos de primera necesidad es normal en la capital del país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el sector de papas de la calle Nataniel Aguirre, los puestos estaban repletos del tubérculo. Pero había pocos clientes.

Una vendedora contó a este diario que la papá “está muy cara”. “En abril ya subió y desde entonces no ha bajado”, dijo.

Por ejemplo, explicó, antes de abril, la papa rosada estaba en Bs 35 la arroba y ahora se encuentra entre 60 y 70 bolivianos.

“Este tiempo sabía estar barato”, añadió el comerciante al suponer que los bloqueos están empezando a incidir en los mercados de Sucre.

Aunque también atribuyó esta situación a la falta de lluvias.

Los puestos de la calle Nataniel Aguirre se abastecen de papa producida en Ravelo (norte Potosí) y Redención Pampa (Chuquisaca).

El producto de Ravelo ingresó a la ciudad de Sucre de manera normal hasta el pasado lunes, pero este martes ya no pudo pasar los bloqueos instalados en ese sector, que está en el límite con Sucre, según comentó la vendedora.

Lo que sí pudo ingresar este martes fue la papa de Redención Pampa, aunque para este miércoles se anuncia un bloqueo en la carretera que conecta dicha localidad con Sucre, según la información adelantada por el sector campesino.

En la calle Nataniel Aguirre, la arroba de la papa sani imilla se vendía en 65 y 66 bolivianos; la holandesa, en 70 y 80, y su segunda en Bs 50; la rosada, en 60 y 70; y la pukañawi en 65.

VERDURAS

En la calle Emilio Hochman, justo en uno de los ingresos al galpón principal del Mercado Campesino, hay varios puestos de verduras.

Una de las vendedoras de este sector informó que este martes no llegó papalisa ni locoto de Cochabamba, como es habitual.

De estos dos productos, el precio de la arroba de locoto se elevó hasta Bs 170, es decir que se triplicó.

Otra verdura que se encareció es la arveja, que pasó de Bs 80 a Bs 180 la arroba.

En cambio, la arroba de zanahoria bajó de Bs 60 a Bs 30 y Bs 40; la de cebolla, de Bs 50 a Bs 35; y la de cebolla verde de Bs 80 a Bs 30.

Mantienen su precio el tomate (Bs 12 a Bs 14 la cuartilla), el pepino (tres por Bs 5 los más grandes) y la vaina (Bs 70 la arroba).

POLLO Y CARNE DE RES, A LA BAJA

En el galpón del mercado Campesino de Sucre, este martes el precio del kilo de pollo se vendía en Bs 18 con menudencia y en Bs 20 sin menudencia. A media mañana, los puestos lucían repletos del producto, pero había muy poca demanda.

Un panorama similar e presentaba en el sector de carnes de res, donde la blanda bajó de Bs 80 a Bs 66-68 el kilo; la carne molida, de Bs 60 a Bs 56-58; la chuleta, de Bs 60 a Bs 58-56. “Para la sopa está hasta en Bs 50”, dijo un vendedor.