Tarija: instituciones declaran “emergencia” por loteamientos ilegales que afectan áreas productivas y acuíferas

Exigen paralización de asentamientos, sanción a responsables y planificación territorial; advierten con acciones legales ante “inacción” de autoridades*

Fuente: https://elpais.bo

En medio de una creciente preocupación por el avance descontrolado de loteamientos ilegales en zonas rurales, la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), junto a la Brigada Parlamentaria, la Federación de Campesinos, la Asociación de Regantes del Proyecto Múltiple San Jacinto, la Cámara Agropecuaria y la FEJUVE Cercado, presentaron un manifiesto público en el que se declaran en estado de extrema emergencia, advierten riesgos en áreas productivas y acuíferas.

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El presidente de la FEPT, Franz Molina, quien ha sido el encargado de leer el manifiesto, advirtió que estos asentamientos ilegales no sólo están destruyendo la capacidad productiva de la región, sino también afectando gravemente las zonas de recarga acuífera y el paisaje natural, este último considerado un pilar fundamental para el desarrollo turístico del departamento.

“Se está generando un daño progresivo a la imagen y al potencial de Tarija como destino, lo que impacta negativamente en la inversión, el empleo y el dinamismo económico”, señaló.

Inacción de autoridades

El manifiesto denuncia la “pasividad” de las autoridades competentes, lo que —a su juicio— ha permitido la expansión de estas prácticas ilegales, debilitando el Estado de derecho y poniendo en riesgo recursos estratégicos como el agua y la tierra productiva.

“Resulta inadmisible la inacción y falta de respuestas contundentes”, recalca el texto, exigiendo una coordinación para una adecuada planificación territorial que garantice el uso ordenado del suelo sin afectar actividades productivas ni turísticas.

Advertencia de acciones legales

Entre los pedidos inmediatos planteados por las instituciones firmantes destacan:

La paralización total de todos los loteamientos ilegales en zonas rurales.

La intervención eficaz y coordinada de las autoridades competentes.

La protección y resguardo de áreas productivas, acuíferas y del paisaje natural.

La identificación y sanción ejemplar a los responsables.

La aplicación estricta de la normativa de ordenamiento territorial.

“Ante la persistente inacción de las autoridades, las instituciones firmantes asumiremos las acciones legales correspondientes, a fin de salvaguardar los intereses del departamento, proteger los recursos estratégicos y garantizar el cumplimiento de la ley”, mencionó Molina.

Las organizaciones convocan a la ciudadanía, instituciones y todos los sectores a sumarse a la defensa activa de los recursos, el territorio y el futuro de Tarija.

“Tarija no puede permitir la destrucción de su base productiva, de sus fuentes de agua ni de su riqueza paisajística y turística. La defensa de estos recursos es una responsabilidad colectiva e impostergable”, enfatiza el documento, que cierra con la consigna ¡Tarija se defiende!