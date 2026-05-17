Trump y Xi Jinping coincidieron en que Irán no puede obtener armas nucleares y exigieron la reapertura del estrecho de Ormuz

Este domingo la Casa Blanca anunció algunos acuerdos que alcanzaron los mandatarios de Estados Unidos y China, entre los que también figura la desnuclearización de Corea del Norte y una serie de pactos comerciales

Fuente: infobae.com

Durante la visita de Donald Trump a Beijing, el presidente de Estados Unidos alcanzó una serie de acuerdos con el líder chino Xi Jinping. La Casa Blanca indicó este domingo que entre los compromisos figura evitar que el régimen de Irán adquiera armas nucleares, avanzar en la desnuclearización de la dictadura de Corea del Norte y crear mecanismos para fortalecer el comercio bilateral.

“Los dos líderes han acordado que Irán no puede tener armas nucleares, han pedido la reapertura del estrecho de Ormuz y coinciden en que no se puede permitir que ningún país ni organización cobre peajes”, señaló la Presidencia estadounidense.

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En cuanto a Corea del Norte, Xi y Trump “han confirmado su objetivo común de desnuclearizar Corea del Norte”, una expresión habitualmente utilizada con el formato “desnuclearización de la península de Corea” para incluir a Corea del Sur, aunque en este caso menciona únicamente a Corea del Norte.

A nivel comercial, se establecieron nuevos órganos de diálogo económico y se anunció la compra de 200 aviones Boeing y productos agrícolas estadounidenses por USD 17.000 millones anuales entre 2026 y 2028, así como la renovación de licencias para más de 400 plantas cárnicas estadounidenses y la reanudación de importaciones de aves de regiones libres de gripe aviar.

Por su parte, Beijing se comprometió a ampliar la compra de aeronaves y a garantizar el suministro de motores y piezas de fabricación estadounidense, sumado al levantamiento progresivo de suspensiones a industrias cárnicas de ese país. La caída del 65,7 % en las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia China en 2025, según datos oficiales, llevó a ambas partes a buscar fórmulas de compensación.

El suministro y control de tierras raras y minerales estratégicos figuró igualmente en la agenda.

La Casa Blanca afirmó que Trump y Xi Jinping coincidieron en la desnuclearización de Corea del Norte (KCNA via REUTERS)

En el marco de la cumbre entre ambos líderes, se llevó a cabo la creación de órganos estables de diálogo económico, y se instituyeron la Junta de Comercio EEUU-China y la Junta de Inversiones con el objetivo de optimizar la relación comercial y resolver futuras diferencias.

Un portavoz del Ministerio de Comercio chino remarcó el sábado el establecimiento de un “Consejo de Comercio e Inversiones” como vía fundamental para reducir aranceles sobre productos relevantes. Por ahora, no se precisaron las listas de productos ni los porcentajes concretos a rebajar; este compromiso es, de momento, solo “en principio”.

La expansión comercial acordada abarca productos agrícolas, aeronáutica, tecnologías avanzadas y accesos recíprocos a los mercados. El ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi destacó que estas juntas bilaterales deberán ampliar el comercio en un marco de reducción recíproca de aranceles y resolver disputas de acceso a mercado.

Tras la cumbre, el presidente estadounidense Donald Trump anticipó beneficios directos para los exportadores agrícolas de su país: “Nuestros agricultores van a estar muy contentos”, afirmó.

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EEUU y China también alcanzaron varios acuerdos comerciales tras la cumbre entre Trump y Xi Jinping (REUTERS/Brian Snyder)

Estos acuerdos llegan en el contexto de una relación estratégica marcada por la rivalidad, aunque sin paralizar rutas de cooperación. Ambas potencias mantienen desacuerdos en cuestiones comerciales y de influencia internacional, pero el intercambio de bienes y servicios suma, cada año, cientos de miles de millones de dólares.

Las reacciones en ambas naciones se mantienen cautas respecto al potencial transformador de los pactos alcanzados. Las autoridades chinas siguen con reservas ante la política arancelaria estadounidense, mientras que la Casa Blanca define estos acuerdos como “históricos” y positivos para la confianza en los negocios internacionales.

Pese a las diferencias, Trump y Xi Jinping reiteraron su disposición a preservar canales de diálogo ante posibles tensiones futuras, en especial luego del desplome del comercio agrícola y el descenso de los intercambios tecnológicos.

La visita de Trump a Pekín concluyó con mensajes de optimismo desde la delegación estadounidense. El mandatario consideró que los entendimientos logrados abrieron una nueva etapa de diálogo y expectativas en la relación bilateral, aunque persisten desafíos pendientes para ambas partes.