Un video antiguo de Evo Morales circuló como reciente en al menos 23 cuentas de medios y periodistas

El registro audiovisual difundido recientemente fue parte de una transmisión en vivo del programa Evo es Pueblo de octubre de 2024 en el trópico de Cochabamba.

Fuente: Bolivia Verifica

Diferentes medios de comunicación, páginas digitales y usuarios en redes sociales compartieron recientemente un video de una transmisión en vivo en la que se escucha alertar a Evo Morales sobre un operativo policial en Lauca Ñ y convocar a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba para resguardar al exmandatario. Sin embargo, el contenido es engañoso porque el material no corresponde a hechos recientes.

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El video circula acompañado de mensajes como: “En plena transmisión en vivo alertan a Evo Morales que está siendo rodeado por la Policía en Lauca Ñ y llaman a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba a resguardar al exmandatario”.

Bolivia Verifica identificó publicaciones del material en cuentas de medios de comunicación y plataformas digitales como: Unitel, Urgente.bo, RTP , CTV , En Línea 17 Noticias, Bolivisión, Correo del Sur, Éxito Noticias Bolivia, Palenque TV, ElImpactoBo, El Potosí Digital, Cadena A, Te Lo Cuenta Victor Hugo, Fernando Cortes B. -Periodista, Canal 11 TVU Santa Cruz, Pepe Pomacusi Periodista, Diario Local Noticias, Radio Compañera Mundo, José Salinas Periodista, Punto Clave, Radio Global Sucre, Radio Fides Santa Cruz y Enrique Tejerina Periodista

Tras realizar un rastreo del video, Bolivia Verifica encontró que la grabación corresponde a una transmisión realizada el 27 de octubre de 2024 en el programa “Evo es Pueblo”. En esa fecha, Morales denunció que había sufrido un ataque armado y que recibió disparos contra el vehículo en el que se transportaba.

La transmisión original tiene una duración aproximada de dos horas. Al encontrar el video completo, Bolivia Verifica identificó exactamente el momento que fue recortado y difundido recientemente en redes sociales. En el minuto 36:11 del programa, mientras Morales se encontraba al aire junto al otro conductor, ambos alertan sobre la presencia de vehículos policiales en inmediaciones del estudio desde donde se emitía el programa y convocan a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba para acudir al lugar.

Posteriormente, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó públicamente que el vehículo en el que se trasladaba Evo Morales evadió un control antidroga en el Trópico de Cochabamba. La autoridad también señaló que durante el operativo se registraron disparos y anunció acciones legales relacionadas con el hecho.

El contenido volvió a circular en medio del actual contexto político relacionado con Evo Morales. Además, el video se viralizó nuevamente luego de que la noche del miércoles 27 de mayo se reportara un corte de energía eléctrica en el Chapare debido a una falla técnica. Sin embargo, las publicaciones omitieron que el material fue grabado en octubre de 2024.

Por lo tanto, Bolivia Verifica concluye que el video difundido recientemente no corresponde a hechos actuales en Lauca Ñ, sino a una transmisión realizada el 27 de octubre de 2024.

Cabe mencionar que la página Periodismo Somos Todos también publicó contenido alertando sobre la antigüedad del material para evitar la difusión de desinformación.

Bolivia Verifica se contactó con algunos de los medios y páginas que compartieron el video para conocer su posición respecto a la difusión del contenido sin contextualizar la fecha original de la transmisión. Tras la consulta, varios eliminaron las publicaciones de sus redes sociales, mientras que otros señalaron que el material había sido extraído de otros medios y páginas donde previamente vieron circular el video.