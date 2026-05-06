Una argucia del VAR evita la injusta expulsión de Arreaga

En su visita a La Guaira por Copa Libertadores, Bolívar había perdido a su defensor a los 85 minutos sin que hubiera cometido falta alguna. El árbitro cometió un error, pero desde la cabina hallaron una solución.

La imagen televisiva del momento en que el árbitro revisa la supuesta falta de Arreaga. Foto: captura de video

Fuente: Brújula Digital

Una injusta expulsión por doble amarilla que sufrió el jugador de Bolívar Xavier Arreaga fue corregida por el VAR mediante una argucia, después de un grave error cometido por el árbitro ecuatoriano Bryan Loayza.

Corría el minuto 85 del partido ante La Guaira en Caracas. Arreaga fue a quitar la pelota y lo hizo con limpieza, pero para el árbitro hubo falta y por eso no solo cobró la misma, sino que amonestó al jugador celeste, quien antes ya había recibido una amarilla, por tanto, Loayza también le sacó la roja.

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Las imágenes de la televisión mostraron una y otra vez que no había razón para ese extremo.

En una situación de doble amarilla no correspondía que el VAR intervenga, pero desde la cabina, el árbitro responsable Kevin Pazmino y sus colaboradores hallaron un argumento sutil y engañoso que hizo funcionar la tecnología.

Entonces Loayza fue llamado para que revise en la pantalla una posible roja directa, porque la supuesta falta cometida por Arreaga podría haber frenado una situación manifiesta de gol.

Esa astuta artimaña fue utilizada no solo para desmoronar la posible expulsión directa sino, también, para eliminar la amarilla, de manera que, al volver a la cancha, Bryan Loayza llamó a Xavier Arreaga, quien ya había dejado la cancha, y le explicó que le borraba tanto la segunda amonestación como la expulsión.

El técnico de Bolívar, Vladimir Soria, opinó que expulsar a su jugador “fue un error grandísimo, porque una jugada limpia y clara no puede dar amarilla. Por suerte intervino el VAR y se hizo justicia”.

El error subsanado le costará caro al árbitro ecuatoriano, quien difícilmente volverá a dirigir un partido copero por lo menos hasta el final de la fase de grupos y un poco más allá.

La Guaira y Bolívar empataron a un gol en partido por el Grupo C de la Copa Libertadores de América.

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